У НАБУ назвали рішення Окружного адміністративного суду Києва про звільнення директора Артема Ситника заангажованим та абсурдним. Тому Ситник продовжуватиме виконувати свої повноваження.

Як відреагували в НАБУ

Справжня мета рішення – заблокувати роботу інституції. Все тому, що НАБУ викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у фейсбуці.

До теми Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ

Рішення є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі,

– відзначили у НАБУ.

Бюро розцінює рішення суду як втручання у свою роботу і буде оскаржувати його. В органі наголосили, що це спроба у будь-який спосіб усунути з посади директора та перетворити НАБУ у керовану "кишенькову" структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

Крім того, в установі нагадали, що звільнення директора може відбуватися виключно на підставах, передбачених законом про НАБУ, а наразі таких підстав немає. Тому в органі зазначили, що Ситник продовжуватиме виконувати повноваження, а НАБУ працюватиме в штатному режимі.

Що відомо про рішення ОАСК