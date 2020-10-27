Рішення є заангажованим, – НАБУ оскаржуватиме ухвалу ОАСК про звільнення Ситника
У НАБУ назвали рішення Окружного адміністративного суду Києва про звільнення директора Артема Ситника заангажованим та абсурдним. Тому Ситник продовжуватиме виконувати свої повноваження.
Як відреагували в НАБУ
Справжня мета рішення – заблокувати роботу інституції. Все тому, що НАБУ викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у фейсбуці.
До теми Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ
Рішення є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі,
– відзначили у НАБУ.
Бюро розцінює рішення суду як втручання у свою роботу і буде оскаржувати його. В органі наголосили, що це спроба у будь-який спосіб усунути з посади директора та перетворити НАБУ у керовану "кишенькову" структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.
Крім того, в установі нагадали, що звільнення директора може відбуватися виключно на підставах, передбачених законом про НАБУ, а наразі таких підстав немає. Тому в органі зазначили, що Ситник продовжуватиме виконувати повноваження, а НАБУ працюватиме в штатному режимі.
Що відомо про рішення ОАСК
- Суд прийняв окрему ухвалу, у якій зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
- Однак в Мін'юсті зазначили, що не вилучать з реєстру дані про Ситника, тому що міністерство немає таких повноважень.
- До слова, раніше КСУ визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ. Мовляв, призначаючи його, п'ятий президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження.
- ОАСК направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу щодо невиконання рішення КС Ситником.
- Відтак суд дав Ситнику 1 місяць, аби піти з посади.