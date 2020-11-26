Національне антикорупційне бюро звернулося до очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової з проханням надати дозвіл на затримання Павла Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва. Вони грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обов'язків.

На сайті НАБУ повідомляють, що до таких дій слідство змушене вдатися, бо інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду немає.

Раніше Голові Окружного адмінсуду Вовку втретє не змогли обрати запобіжний захід

Тому детективи НАБУ направили генпрокурорці проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів ОАСК,

– йдеться у повідомленні.

Главу ОАСК Павла Вовка та низку суддів підозрюють у

спробі захопити державну владу;

участі в злочинній організації;

зловживанні впливом.

Судді не приходять на засідання

Ані Вовк, ані його заступник та двоє інших суддів не з'являлися в органи досудового слідства. НАБУ подало клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді застави. Однак підозрювані жодного разу не з'явилися і на засідання щодо обрання запобіжних заходів. Водночас поважних причин для цього нема.

Детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Але Вовк жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, а про своє теперішнє місце перебування орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив.

3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук.

У НАБУ наголосили, що такими діями й двоє інших судді демонструють свою зневагу до законодавства та небажання захищатися у судовому процесі. Водночас підозрювані ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який у вересні 2020 року продовжив строк досудового розслідування у провадженні стосовно їхніх неправомірних дій.

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Зверніть увагу! 24 листопада Вищий антикорупційний суд укотре відклав розгляд клопотань з обрання запобіжного заходу щодо глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника та інших суддів цього суду. Вовк не приходив на усі п'ять призначених засідань. Читайте на 24 каналі більше про справу Павла Вовка та ОАСК.