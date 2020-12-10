НАБУ повідомило підозру двом особам у спробі підкупу голови Держгеокадастру
НАБУ та САП 9 грудня повідомили про підозру двом особам, які намагалися підкупити голову Держгеокадастру Романа Лещенка. Підозрюваних викрили, коли ті передавали посадовцю 25 тисяч доларів хабаря.
Правоохоронці викрили фігурантів справи на гарячому 9 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.
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Що відомо про підозрюваних
Про підозру у спробі підкупу повідомили:
- тимчасовому начальнику одного з територіальних управлінь Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
- особі-посереднику.
Головне про розслідування
- За даними слідства, один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році.
- У НАБУ зазначили, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому правоохоронці вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.
- Бюро розпочало розслідування цих фактів у вересні 2020 року за заявою голови Лещенка щодо пропозиції надання йому хабаря.
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