НАБУ та САП 9 грудня повідомили про підозру двом особам, які намагалися підкупити голову Держгеокадастру Романа Лещенка. Підозрюваних викрили, коли ті передавали посадовцю 25 тисяч доларів хабаря.

Правоохоронці викрили фігурантів справи на гарячому 9 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро. До теми Посадовця Держгеокадастру спіймали на хабарі у 25 тисяч доларів: фото Що відомо про підозрюваних Про підозру у спробі підкупу повідомили: тимчасовому начальнику одного з територіальних управлінь Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

особі-посереднику. Зверніть увагу! Першу частину хабаря – 26,9 тисячі доларів – підозрювані передали Лещенку ще у листопаді 2020 року. Загальна сума хабаря мала скласти 170 тисяч доларів. Гроші голові Держгеокадастру пропонували за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам. Головне про розслідування За даними слідства, один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році.

У НАБУ зазначили, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому правоохоронці вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

Бюро розпочало розслідування цих фактів у вересні 2020 року за заявою голови Лещенка щодо пропозиції надання йому хабаря.