НАБУ 1 грудня повідомило про чергову підозру колишньому власнику "Укрбуд" Максиму Микитасю. Цього разу чиновника підозрюють у наданні хабаря у справі щодо квартир для Нацгвардії.

Кому дав хабар Микитась

Микитася підозрюють у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

До теми Суд виніс перші вироки у справі Микитася та квартир для Нацгвардії

Під час розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу. Вона мала встановити дійсну ринкову вартість квартир у житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва

Екснардеп у змові з експосадовцем "Укрбуд" домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи так, щоб різниця у вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 мільйонів гривень замість 81 мільйона,

– заявили у НАБУ.

В обмін на це посадовець Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав машиномісце вартістю 250 тисяч гривень.

Зауважимо, заступнику директора ДНДЕКЦ 30 листопада також повідомили про підозру. Його звинувачують в отриманні хабаря.

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Водночас після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів, компанія-забудовниця, аби уникнути відповідальності додатково передала квартири Нацгвардії на суму 7 мільйонів гривень. Такий розмір різниці між квартирами встановили за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

Головне про справу Микитася та квартир для Нацгвардії

МВС та "Укрбуд" уклали угоду про будівництво житлового комплексу у центрі Києва. Замість користування землею МВС мала б отримати 50 квартир та 30 паркомісць у цьому ЖК.

Однак у 2016 – 2017 роках "Укрбуд" уклав угоди вже із Нацгвардією про заміну нерухомості

За даними слідства, Микитась обміняв квартири в будинку в центрі Києва на квартири розташовані на околицях столиці.

Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Детальніше про справу Микитася – читайте тут.

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