Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять масові обшуки у справі про зловживання в компанії "Українське Дунайське пароплавство". Обшуки тривають в офісах причетних компаній та інших об'єктах. Ситуацію також прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Обшуки 8 жовтня проходять за місцем проживання людей, офісів низки компаній та інших об'єктів. Про це повідомили у фейсбуці НАБУ.

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НАБУ та САП проводить їх для розслідування можливих зловживань, що завдали "Дунайському пароплавству" збитків в особливо великих розмірах.

Мова йде про можливе незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПАТ "УДП" які згодом вивезли за кордон,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо ситуацію кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.

Як це прокоментував Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі розповів про історію, яка розпочалася 8 жовтня 2020 року.

Рівно рік тому колишній очільник УПД Дмитро Чалий, той самий, який говорив, що компанія банкрут, але він її готовий приватизувати, був звільнений з посади,

– написав Криклій.

За його словами, тоді почали повне перезавантаження роботи компанії, яка до того часу "мала за плечима лише численні борги і корупцію, отриману від попередників".

Через місяць "Українське Дунайське пароплавство"очолив Олексій Хомяков.

Криклій також розповів про завдання, які отримав Хомяков:

вивести компанію у прибуток (це вдалося – 34,6 мільйона прибутку за результатами І-го півріччя 2020 року);

максимально сприяти в розслідуванні корупційних схем на підприємстві, якими навмисно доводили компанію до банкрутства. Зокрема, йдеться і про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж).