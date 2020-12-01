Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Раніше він заявляв, що глава НАБУ Артем Ситник має піти з посади.

Про розслідування НАБУ справи Татарова пише "Українська правда" з посиланням на 3 співрозмовників у правоохоронних органах.

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Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася.

Деталі справи щодо Татарова

З 2017 року Бюро розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії.

Вела це будівництво компанія "Укрбуд" Микитася. Олег Татаров раніше був адвокатом і представляв інтереси "Укрбуду". Крім того, він працював у фірмі юристом.

Видання пише, що антикорупційні органи вважають, що Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи на прохання забудовників. Реалізували це в Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Згодом "Укрбуд" посилався на цю експертизу, яка начебто засвідчила відсутність збитків.

Звернення до Єрмака та інтерв'ю з критикою Ситника

У справі щодо Татарова НАБУ отримало дозвіл суду на проведення негласних слідчих дій – прослуховування. Татаров дізнався про це від представників Служби безпеки України. Через це звертався за допомогою до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Однак очікуваною підтримкою він не заручився. Тому дав інтерв'ю, в якому заявив, що глава НАБУ Артем Ситник має піти з посади.

Одне з джерел видання наголошує, що Татаров все ще має адвокатський статус, хоча дія його свідоцтва призупинена.

Прослуховування адвокатів можна здійснювати тільки за згоди генерального прокурора. А детективи НАБУ не отримували санкцію від Ірини Венедіктової, їхні дії погоджував прокурор Антикорупційної прокуратури.

За словами співрозмовника, через це законність доказів, зібраних щодо Татарова, можна поставити під сумнів.

Водночас, за даними видання, позиція НАБУ і Антикорупційної прокуратури у тому, що недоторканість не поширюється на адвокатів з призупиненим посвідченням.

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