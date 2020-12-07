Детектив НАБУ закрив справу проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сталося це ще 11 листопада через скандальне рішення Конституційного Суду.

Справу проти Вовка відкрили за фактом можливої брехні в декларації. Про це повідомляє телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков.

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Що відомо про справу проти Вовка

За версією слідства, суддя Павло Вовк не задекларував будинок і землю у Віті Поштовій, що під Києвом, які належить його колишній дружині. У НАБУ вважали, що Вовк "фіктивно" розвівся з дружиною, а сам і надалі з нею проживав.

У квартирі, де нібито постійно проживав Вовк, його майже не бачили, це підтверджував і консьєрж. Також голова ОАСК забув вказати у декларації користування автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на його тестя та доходи колишньої дружини. У цій справі вилучили низку майна, зокрема: золоті злитки, золоті монети, готівку тощо,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що разом із цією справою НАБУ і САП розслідували ймовірне незаконне збагачення. Щоправда, цей епізод закрили через інше рішення КСУ у лютому 2019 року. Тоді суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Тепер, як пише телеграм-канал, закрили й справу про брехню в декларації.

Що відомо про рішення КСУ? Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав недійсною статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав недійсною статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.