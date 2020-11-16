НАБУ завершила розслідування щодо "короля контрабанди" Альперіна
Детективи НАБУ та прокурори САП закінчили розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації, яка займалася контрабандою, а також зловживаннями на митниці.
Про завершення розслідування відносно посадовців митниці та ДФС, а також організаторів схеми повідомили у пресслужбі САП. За даними "Слова і діла", мова йде саме про фігурантів провадження, в якому головним обвинуваченим є підприємець Вадим Альперін.
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Незабаром суд
Правоохоронці стверджують, що матеріали кримінальної справи відкрили адвокатам 6 осіб, які нібито займалися нелегальним розмитненням імпортованих до України товарів. Після вивчення документів захисниками справа піде до суду.
Обвинуваченими у справі є виконуючий обов'язки керівника Одеської митниці, колишній директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також 3 підприємців – Альперін та його найближчі спільники.
Вадима Альперіна у ЗМІ називають "королем контрабанди", який нібито контролював роботи митниці в Одесі. Його статки оцінюють у мільярд доларів.
Розслідували не все
Ще відносно 5 осіб досудове розслідування продовжується. Воно стосується заступника начальника Київської міської митниці ДФС Юрія Коваленка, заступника начальника відділу митного оформлення митного посту у Києві Сергія Осипова, а також інспекторів цього ж посту – Андрія Яцюка, Ольгу Батухтіну і Володимира Паука.
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