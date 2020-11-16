Детективи НАБУ та прокурори САП закінчили розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації, яка займалася контрабандою, а також зловживаннями на митниці.

Про завершення розслідування відносно посадовців митниці та ДФС, а також організаторів схеми повідомили у пресслужбі САП. За даними "Слова і діла", мова йде саме про фігурантів провадження, в якому головним обвинуваченим є підприємець Вадим Альперін.

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Слідчі встановили, що незаконна діяльність угрупування завдала державі збитків на 63,8 мільйона гривень.

Незабаром суд

Правоохоронці стверджують, що матеріали кримінальної справи відкрили адвокатам 6 осіб, які нібито займалися нелегальним розмитненням імпортованих до України товарів. Після вивчення документів захисниками справа піде до суду.

Обвинуваченими у справі є виконуючий обов'язки керівника Одеської митниці, колишній директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також 3 підприємців – Альперін та його найближчі спільники.

Вадима Альперіна у ЗМІ називають "королем контрабанди", який нібито контролював роботи митниці в Одесі. Його статки оцінюють у мільярд доларів.

Розслідували не все

Ще відносно 5 осіб досудове розслідування продовжується. Воно стосується заступника начальника Київської міської митниці ДФС Юрія Коваленка, заступника начальника відділу митного оформлення митного посту у Києві Сергія Осипова, а також інспекторів цього ж посту – Андрія Яцюка, Ольгу Батухтіну і Володимира Паука.