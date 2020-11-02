Незабаром провадження про розкрадання 37 мільйонів гривень під час облаштування військового полігону "Широкий лан" передадуть до суду. Підозрюваними у справі проходять 3 колишніх посадовців міністерства оборони, а також керівники приватних компаній.

Про закінчення розслідування щодо можливих зловживань повідомили у пресслужбі НАБУ. Антикорупціонери вже відкрили матеріали слідства для вивчення підозрюваними та їхніми адвокатами.

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Після цього справу розглядатимуть в суді. Перше засідання по провадженню ще не призначено.

Що відомо про розкрадання у "Широкому лані"

Один з найбільших полігонів, де майже постійно проходять масштабні навчання бійці ЗСУ, облаштовували з 2016 по 2018 роки. Підрядники мали б побудувати табірне містечко, але частину завдання не зробили. При цьому, як стверджують слідчі, працівники міноборони недобудовані об'єкти у них прийняли.



Слідчі кажуть, що роботи підрядники не виконали, а держава за них заплатила / Фото пресслужби НАБУ

За даними аудиторів і працівників антикорупційних відомств, збитки від махінації склали 37 мільйонів доларів.

Кого підозрюють у зловживаннях

Фігурантами справи про розкрадання грошей є колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, керівник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, а також начальник відділу технічного нагляду за будівництвом того ж управління Збройних сил.

Разом із ними судитимуть бенефіціара та директора ТОВ, які, за даними слідства, отримали чималі гроші внаслідок махінації.



Аудитори свідчать, що за це держава переплатила 37 мільйонів / Фото пресслужби НАБУ

Якщо в суді визнають провину обвинувачених у привласненні державного майна групою осіб за попередньою змовою, а також у службовому підробленні, їм загрожує від 7 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.