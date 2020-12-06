У День Збройних сил України 6 листопада над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор. Знавіснілі російські бойовики почали стріляти у небо.

Український прапор прикріпили до синьо-жовтих кульок. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український волонтер Влад Іванов.

Актуально Зеленський вирушив на передову на Донбас: що відбувається

Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо наказ не стріляти, але потім нерви не витримали і почали гасити в небо з усієї зброї, яка в них була,

– написав Іванов.

До прапора активісти прикріпили 10 тисяч листівок із привітаннями для українських воїнів.

Зверніть увагу! 6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України. Українських захисників вже привітали політики та громадські активісти. Детальніше читайте тут.

Над Горлівкою запустили український прапор: дивіться відео



Над Горлівкою запустили український прапор / фото Влада Іванова