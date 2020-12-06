Над Горлівкою запустили український прапор: російські окупанти розстріляли небо – відео
У День Збройних сил України 6 листопада над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор. Знавіснілі російські бойовики почали стріляти у небо.
Український прапор прикріпили до синьо-жовтих кульок. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав український волонтер Влад Іванов.
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Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо наказ не стріляти, але потім нерви не витримали і почали гасити в небо з усієї зброї, яка в них була,
– написав Іванов.
До прапора активісти прикріпили 10 тисяч листівок із привітаннями для українських воїнів.
Над Горлівкою запустили український прапор: дивіться відео
Над Горлівкою запустили український прапор / фото Влада Іванова
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