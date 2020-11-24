У французькому місті Ланніон поліція заарештувала п'яного чоловіка через порушення комендантської години. Він наголосив правоохоронцям – вийшов з дому, щоб "надерти декому д*пу".

П'яного чоловіка побачили на вокзалі в ніч з 19 на 20 листопада. Про це повідомляє Ouest-France.

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Деталі інциденту

Відповідну позначку щодо причини порушення комендантської години поліція виявила під час перевірки заяви чоловіка. Йдеться про документ, який має заповнити людина для пояснення щодо недотримання карантинних норм.

Проте працівники правоохоронних органів Ланніона вирішили, що причина є не настільки важливою, щоб виходити на вулицю. Зрештою чоловікові доведеться заплатити штраф – 135 євро. Також він змушений буде постати перед судом, адже під час затримання у нього виявили ніж.

Комендантська година у Франції: коротко

У Франції 23 жовтня ввели режим комендантської години для частини населення країни. Водночас карантин в країні передбачає дозвіл виходити вдень лише на прогулянку, в магазин та до лікаря.

Для того, щоб вночі вийти на вулицю, громадянам Франції потрібно заповнити письмову заяву на вихід з дому. У відповідному документі вони повинні вказати свої дані та пояснити причину виходу.

Відповідно кількість випадків захворювання на коронавірус станом на 23 листопада знизилась до 4,5 тисяч людей. 7 листопада в країні було майже 87 тисячі випадків заражень.

Довідка. Станом на 24 листопада 2020 року у Франції загалом виявили 2 144 660 випадків COVID-19. Одужали 152 592 людини, смертельних випадків – 49 232.