У Литві заявили про надто активну боротьбу з Порошенком і натякнули на вплив Коломойського
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував зі своєї точки зору боротьбу з олігархами в Україні. Він висловив віру в те, що Володимир Зеленський дійсно бореться з олігархами, але, наприклад, Ігор Коломойський посилює свій вплив. Натомість надто активна боротьба з Петром Порошенком "не дуже добре пахне".
Лінас Лінкявічюс висловив віру в те, що Володимир Зеленський справді бореться з олігархами. Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".
Цікаво Порошенко, Тимошенко й Медведчук: яких політиків українці асоціюють з корупцією
Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа "Приватбанку" досі не розв'язана, досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання,
– заявив литовський дипломат.
Втім він наголосив, що Ігор Коломойський, на його думку, не є "єдиним поганим хлопцем". Просто це приклад, який в українському політикумі звучить найчастіше.
Так само глава МЗС Литви заявив, що ще одним проблемним питанням є кримінальне переслідування Петра Порошенка. Мовляв, коли мовиться про колишніх президентів, надто активна боротьба з ними "має не дуже добрий запах".
"Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя. Я розумію, що є підстави для певних питань, але все одно радив би цього не робити", – підкреслив Лінас Лінкявічюс.
Свою позицію він пояснив, що це створює зовсім інше враження – Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в'язниці. За його словами, навіть саме порівняння шкодить нашій державі.
У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо!
– заявив глава МЗС Литви.
За його словами, влада в Литві замість кримінального переслідування сідає за стіл перемовин з опозицією. Це така частина політичної культури, хоча й очевидно, наскільки це чутливе питання.
Що відомо про Лінаса Лінкявічюса?
Це міністр закордонних справ Литви з 2012 року й один з найбільших друзів України в Європейському Союзі. Зокрема в ЄС він є одним з основних лобістів України.
Він активно підтримував Україну під Революції Гідності, особисто відвідував Євромайдан і роздавав рукавички з Литви мирним українським протестувальникам.