Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував зі своєї точки зору боротьбу з олігархами в Україні. Він висловив віру в те, що Володимир Зеленський дійсно бореться з олігархами, але, наприклад, Ігор Коломойський посилює свій вплив. Натомість надто активна боротьба з Петром Порошенком "не дуже добре пахне".

Лінас Лінкявічюс висловив віру в те, що Володимир Зеленський справді бореться з олігархами. Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

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Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа "Приватбанку" досі не розв'язана, досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання,

– заявив литовський дипломат.

Втім він наголосив, що Ігор Коломойський, на його думку, не є "єдиним поганим хлопцем". Просто це приклад, який в українському політикумі звучить найчастіше.

Так само глава МЗС Литви заявив, що ще одним проблемним питанням є кримінальне переслідування Петра Порошенка. Мовляв, коли мовиться про колишніх президентів, надто активна боротьба з ними "має не дуже добрий запах".

"Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя. Я розумію, що є підстави для певних питань, але все одно радив би цього не робити", – підкреслив Лінас Лінкявічюс.

Свою позицію він пояснив, що це створює зовсім інше враження – Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в'язниці. За його словами, навіть саме порівняння шкодить нашій державі.

У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо!

– заявив глава МЗС Литви.

За його словами, влада в Литві замість кримінального переслідування сідає за стіл перемовин з опозицією. Це така частина політичної культури, хоча й очевидно, наскільки це чутливе питання.