Надто м’який: в Офісі Президента пояснили звільнення Трофімова
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому Сергія Трофімова звільнили з посади першого заступника Андрія Єрмака. Він зауважив, що Трофімов не зумів справитися у регіональному модеруванні.
Водночас він додав, що не варто розглядати звільнення Трофімова як невдоволення або покарання. Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна назвав це швидше спробою перебудувати команду президента Зеленського напередодні інших, більш серйозних викликів.
Важливо Трофімова звільнили з посади заступника, але залишили в Офісі Президента
"Я б сказав, що зараз ми підійшли до своєрідного вододілу. Ми закінчили один період і втягуємося в інший. Період більш жорсткий і більш конфліктний. Очевидно, що між державою, як управлінськими інститутами, і місцевими органами влади немає належної конструктивної комунікації. Немає виразного і перспективного діалогу", – зауважив Подоляк.
За його словами, це – неправильно. Водночас президент хоче мати максимально ефективних операційних менеджерів у ключових напрямах.
Він також додав, що Трофімов "дещо м'якуватий для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії".
Попередньо, як сказав Подоляк, є кілька кандидатів на регіональний напрям в Офісі Президента, але пріоритетною, на його думку, все ж є кандидатура Кирила Тимошенка.
"У нього вже побудовані зв'язку з губернаторами та мерами. Він постійно в інспекційних поїздках по регіонах. І, звичайно ж, у першого заступника ключовим функціоналом все одно залишиться саме регіональна тематика. Це вкрай важливо", – підсумував радник Єрмака.
Звільнення Трофімова: коротко про головне
- 4 листопада президент Зеленський своїм указом звільнив з посади першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. Той відповідав за регіональну політику.
- Зеленський також оприлюднив інший указ, яким призначив Трофімова своїм радником поза штатом.
- До цього у ЗМІ з'явились припущення: в Офісі Президента планують кадрові зміни.
- ЗМІ повідомляли, що Трофімова можуть звільнити з посади заступника. Мовляв, ще раніше у нього не склались стосунки з Андрієм Єрмаком.
- Також у медіа з'являлась інформація про те, що в ОП Трофімова "тримають" лише особисті стосунки з Зеленським.
- Сам Трофімов зазначав, що тільки президент може оцінювати його роботу, адже призначав на цю посаду його теж він.
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