Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому Сергія Трофімова звільнили з посади першого заступника Андрія Єрмака. Він зауважив, що Трофімов не зумів справитися у регіональному модеруванні.

Водночас він додав, що не варто розглядати звільнення Трофімова як невдоволення або покарання. Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна назвав це швидше спробою перебудувати команду президента Зеленського напередодні інших, більш серйозних викликів.

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"Я б сказав, що зараз ми підійшли до своєрідного вододілу. Ми закінчили один період і втягуємося в інший. Період більш жорсткий і більш конфліктний. Очевидно, що між державою, як управлінськими інститутами, і місцевими органами влади немає належної конструктивної комунікації. Немає виразного і перспективного діалогу", – зауважив Подоляк.

За його словами, це – неправильно. Водночас президент хоче мати максимально ефективних операційних менеджерів у ключових напрямах.

Регіональна політика – це ж теж найважливіша президентська вертикаль. Сергій Трофімов якоюсь мірою не зумів до кінця вибудувати цю вертикаль. Тому і трапилось це звільнення,

– додав Подоляк.

Він також додав, що Трофімов "дещо м'якуватий для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії".

Попередньо, як сказав Подоляк, є кілька кандидатів на регіональний напрям в Офісі Президента, але пріоритетною, на його думку, все ж є кандидатура Кирила Тимошенка.

"У нього вже побудовані зв'язку з губернаторами та мерами. Він постійно в інспекційних поїздках по регіонах. І, звичайно ж, у першого заступника ключовим функціоналом все одно залишиться саме регіональна тематика. Це вкрай важливо", – підсумував радник Єрмака.

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