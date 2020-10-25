Уряд Іспанії вдруге запровадив надзвичайний стан у країні. Це зробили через зростання захворюваності на COVID-19.

Надзвичайний стан ввели на 15 днів і надалі він має продовжуватись. Про це повідомили на сайті RTVE.

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Чому ввели надзвичайний стан

Місцева влада кількох регіонів Іспанії попросила уряд запровадити надзвичайний стан. Це рішення потребувало схвалення центрального уряду.

Зверніть увагу! Іспанія, в якій проживає близько 47 мільйонів людей, є шостою країною у світі, за кількістю хворих. Більше новин про Іспанію читайте тут.

Головним завданням НС є легалізація різних заходів з боку влади в регіонах. За законом вони мають право самостійно вводити обмеження, виходячи з епідеміологічної ситуації у країні.

Комендантська година

Також місцева влада встановила комендантську годину у нічний час: від 23:00 до 6:00.