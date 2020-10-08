Опалювальний сезон залишається під загрозою у пів сотні міст та селищ. У "Нафтогазі" кажуть, що 73 підприємства теплоенергетики не погасили заборгованість перед постачальниками.

Проблема з заборгованістю є й в столичних підприємств

Зокрема, залишитись без тепла може й Київ, адже у столиці критична заборгованість одразу у 5 підприємств. Про це мовиться у повідомленні пресслужби "Нафтогазу".

До теми Опалювальний сезон у Києві 2020: чи готова столиця до осінньо-зимового періоду

У населених пунктах яких регіонів опалювальний сезон може не розпочатись вчасно:

Вінницької,

Дніпропетровської,

Донецької,

Житомирської,

Запорізької,

Івано-Франківської,

Київської,

Кіровоградської,

Луганської,

Львівської,

Одеської,

Полтавської,

Рівненської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Хмельницької,

Черкаської,

Чернівецької

та Чернігівської областей.

За тиждень з боргами розплатились 11 підприємств

У "Нафтогазі" наголошують: сплата заборгованості повільно, проте таки просувається. За минулий тиждень розрахувались з боргами 11 підприємств. Отож проблему з опаленням частково або повністю вирішили у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Богуславі, Ірпені, Чорнобилі, Червонограді, Одесі, Полтаві, Кочетку.

З повним переліком підприємств-боржників можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна на 90% готова до старту нового осінньо-зимового періоду. Отож, опалювальний сезон для українців мав би розпочатись вчасно.