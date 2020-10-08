У "Нафтогазі" кажуть про проблеми з опалювальним сезоном у 50 населених пунктах
Опалювальний сезон залишається під загрозою у пів сотні міст та селищ. У "Нафтогазі" кажуть, що 73 підприємства теплоенергетики не погасили заборгованість перед постачальниками.
Проблема з заборгованістю є й в столичних підприємств
Зокрема, залишитись без тепла може й Київ, адже у столиці критична заборгованість одразу у 5 підприємств. Про це мовиться у повідомленні пресслужби "Нафтогазу".
До теми Опалювальний сезон у Києві 2020: чи готова столиця до осінньо-зимового періоду
У населених пунктах яких регіонів опалювальний сезон може не розпочатись вчасно:
- Вінницької,
- Дніпропетровської,
- Донецької,
- Житомирської,
- Запорізької,
- Івано-Франківської,
- Київської,
- Кіровоградської,
- Луганської,
- Львівської,
- Одеської,
- Полтавської,
- Рівненської,
- Сумської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Хмельницької,
- Черкаської,
- Чернівецької
- та Чернігівської областей.
За тиждень з боргами розплатились 11 підприємств
У "Нафтогазі" наголошують: сплата заборгованості повільно, проте таки просувається. За минулий тиждень розрахувались з боргами 11 підприємств. Отож проблему з опаленням частково або повністю вирішили у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Богуславі, Ірпені, Чорнобилі, Червонограді, Одесі, Полтаві, Кочетку.
Зазначимо, що раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна на 90% готова до старту нового осінньо-зимового періоду. Отож, опалювальний сезон для українців мав би розпочатись вчасно.