Приблизно опівночі 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали мирну угоду щодо Нагірного Карабаху. 24 канал зібрав дайджест головних і гучний подій, що після цього відбулися. Мовиться, зокрема, про заворушення в Єревані та ситуацію безпосередньо в зоні конфлікту.

Деталі угоди про перемир’я в Нагірному Карабасі

Підписали документ президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і господар Кремля Володимир Путін. Про це повідомляє 24 канал.

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Основні тези мирної угоди

Оголошення повного припинення вогню та всіх військових дій у Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Вірменія та Азербайджан залишаються на зайнятих позиціях.

Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій.

Має відбутися обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами й тілами загиблих.

Внутрішньо переміщені особи та біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони.

У Нагірний Карабах на 5 років вводять миротворчий контингент Росії. Є можливість це продовжити, якщо Єреван і Баку не будуть проти.

Паралельно з розгортанням миротворців РФ має відбутися виведення вірменських збройних сил.

Сторонам слід розблокувати всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні.

Контроль за транспортним сполученням слід здійснювати, зокрема, за сприяння органів прикордонної служби Росії.

Як відбувалося підписання угоди щодо перемир’я в Карабасі: дивіться відео

Що про підписання угоди кажуть лідери Азербайджану та Вірменії

Ільхам Алієв

За словами президента Азербайджану, сторони вийшли на врегулювання ситуації в Карабасі, яке відповідає інтересам Азербайджану та Вірменії. Також він вважає, що ця "історична" угода допоможе досягти довгостроковий мир і покладе край кровопролиттю.

Росія має особливу роль у врегулюванні карабаського конфлікту, її роль у подальшій діяльності в регіоні буде вагомою,

– зауважив президент Азербайджану.

Крім того, на переконання азербайджанського президента, Вірменія капітулювала, підписавши цю угоду. Водночас політик підкреслив, що у документі немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху, і цей регіон був і є територією Азербайджану.

Нікол Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії переконує, що у нього не було іншого виходу, окрім підписання угоди про перемир'я. За його словами, цей документ не є ані перемогою, ані поразкою.

Пашинян додав, що рішення про припинення конфлікту стало результатом глибокого аналізу ситуації в Нагірному Карабасі. Зокрема, держава підписала угоду через "поради людей, які найкраще розуміють ситуацію".

Водночас він наголосив, що був змушеним підписати документ, оскільки його країна воювала в з "терористами, Азербайджаном і членом НАТО".

Армія говорила, що ми повинні зупинитися, тому що у нас є певні проблеми, перспектива вирішення яких є не зрозумілою, а ресурс вичерпано. Бійців, що воювали на передовій, навіть не було ким замінити. Потрібно було припинити війну якомога швидше, інакше наслідки були б важкими,

– заявив вірменський прем’єр.

Зверніть увагу Я не брав участі ні в яких переговорах, – президент Вірменії про угоду щодо Нагірного Карабаху

Миротворці РФ у Нагірному Карабасі: що відомо

У межах години після того, як підписали угоду про перемир’я в Карабасі, Росія в регіон відправила своїх миротворців. Щоправда, президент Азербайджану Алієв переконує, що миротворчу діяльність тут також здійснюватимуть і сили Туреччини.

У Єревані та Москві такими заявами азербайджанського президента здивувалися, адже в угоді щодо перемир’я жодного слова про присутність Туреччини немає. Згодом, за даними ЗМІ, у Кремлі уточнили, що мовиться не про безпосередню участь турків.

Роль Туреччини обмежується рамками російсько-турецького центру контролю за припиненням вогню і не має прямого стосунку до миротворчої операції,

– розповів журналістам неназваний представник МЗС РФ.

Основне про присутність російських миротворців у Нагірному Карабасі

Миротворчий контингент Росії розгорнуть уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору.

Для управління операцією в районі міста Степанакерта (столиця невизнаної республіки) розгорнуть командування "російських миротворчих сил".

У Карабасі перебуватимуть 1 960 військових, озброєних стрілецькою зброєю. Також сюди стягнуть 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Наразі до Нагірного Карабаху вже вилетіли понад 200 російських військових. Загалом мають прибути з ними 22 літаки.

Крім того, в регіон прибуло військове керівництво РФ.

Основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15 окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу.

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Неспокій у Вірменії через мирну угоду

Не всі у країні позитивно сприйняли документ. Зокрема, після першої інформації про підписання угоди, в столиці Єревані спалахнули масові акції протесту – на вулиці вийшли тисячі людей.

Зрештою протестувальники штурмом взяли будівлю уряду Вірменії. Вони увірвалися всередину та почали громити все на своєму шляху. Згодом частина людей попрямувала до урядової резиденції Пашиняна. За словами вірменського прем’єра, з останньої вкрали комп'ютер, годинник та інші особисті речі.

Вірмени громлять будівлю уряду: відео

Незгодні з політикою уряду також захопили будівлю парламенту. Вони вимагають від депутатів відставки Пашиняна. Мітингувальники тут залишалися до самого ранку, очікуючи, що депутати все зберуться на засідання.

Який вигляд мала будівля парламенту Вірменії після нічних протестів: відео

Але дісталося не лише адміністративним будівлям. Демонстранти також жорстоко побили спікера Арарата Мірзояна біля будівлі парламенту. Перед цим вони зупинили машину, в якій перебував політик, і силою витягли його з салону. Згодом мало не лінчували чоловіка.

Наразі Мірзоян перебуває у лікарні. Його мали прооперувати. Медики кажуть, що життю спікера нічого не загрожує. Відомо, що кількох зловмисників уже затримали.

Дивіться відео побиття спікера парламенту Вірменії Мірзояна (Увага! Відео містить елементи насилля та жорстокості! 18+)

Крім того, приблизно 40 вірменських протестувальників атакували офіс "Радіо Свободи" – "Радіо Азатутюн": намагалися вибити двері та напали на оператора. Мітингувальники обзивали журналістів "зрадниками" та "турками" і хотіли знищити комп'ютерні сервери. За словами виконавчого продюсера "Радіо Свободи" Артака Амбарцумяна, в одному з нападників він упізнав члена Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.

Напад на офіс "Радіо Свободи" у Єревані: дивіться відео

Увечері протести поновилися та люди знову вийшли на вулиці Єревана. Станом на 20:00 усе проходило мирно.

У Вірменії поновились протести: дивіться відео

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Бойові дії в Нагірному Карабасі досі не припинилися: заява Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що станом на ранок 10 листопада бойові дії у Нагірному Карабаху ще тривали. Водночас він сподівається, що повне припинення вогню відбудеться найближчим часом.

Щоправда, за словами міністерки оборони Вірменії Шушан Степанян, від 6:00 10 листопада ситуація у Нагірному Карабаху була відносно спокійною. Вона додала, активні бойові дії призупинено.

Жодні заяви з боку Азербайджану щодо цього поки не лунали.