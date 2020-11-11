Ситуація після підписання угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі: головне за 11 листопада
Вірменія, Азербайджан і Росія підписали мирну угоду щодо Нагірного Карабаху 10 листопада. 24 канал зібрав головне про події після історичної домовленості. Про резонансні заяви Ільхама Алєіва та протести у Єревані 11 листопада читайте далі.
Алієв заявив про перемогу Азербайджану у війні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що війна у Нагірному Карабасі завершена. Перемогу у ній здобув Азербайджан, наголосив глава держави, повідомляє 24 канал.
Детально Азербайджан переміг у Карабаській війні, – Ільхам Алієв
Вітчизняна війна завершена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель
– зазначив Алієв.
Баку позиватиметься до Вірменії у міжнародних судах з вимогою заплатити компенсації. Оцінюватимуть завдані збитки міжнародні експерти.
Пашинян пояснив, чому підписав угоду
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, на якого після підписання угоди на батьківщині обрушилась різка критика, пояснив свій вчинок. За словами глави уряду, іншого виходу, окрім договору, не було. Адже, в іншому випадку, на Нагірний Карабах чекав би колапс.
Тисячі наших солдатів могли б опинитися в оточенні, тобто стався б колапс. Ми були змушені підписати цю угоду,
– наголосив Пашинян.
Протести у Єревані
Пояснення глави уряду не задовольнили протестувальників у Єревані. Люди продовжують виходити на вулиці з вимогою відставки прем'єра. Мітингувальники встановили для політика дедлайн – до кінця доби 11 листопада. Під час протестів вже затримали близько 130 людей.
Опозиція просить людей зберігати спокій і дати їм працювати. Проте протестувальники і далі збирались біля парламенту. Їм протистояли силовики.
Як діє вірменська опозиція
Тим часом, 17 опозиційних сил об'єднались у Комітет національного порятунку. Опозиціонери запланували скликати позачергове засідання парламенту, аби поставити питання про відставку глави уряду. Проте для цього їм не вистачило кворуму.
Роль Туреччини та Росії у мирі в Нагірному Карабасі
Хоча у регіоні перебуватимуть лише російські миротворці стежитиме за ситуацією і Туреччини. Для цього Анкара та Москва створять спеціальний моніторинговий центр. Про це повідомив президент Алієв, інформацію підтвердили і у Кремлі.
Розміщення російських миротворців в Нагірному Карабаху / Зображення Міноборони Росії
Реакція Євросоюзу на підписання угоди
В Євросоюзі позитивно оцінили припинення збройного протистояння у Нагірному Карабасі. У Брюсселі пообіцяли підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля врегулювання напруження у регіоні.
Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за посередництвом Росії припинення вогню, яке було погоджене між Вірменією та Азербайджаном, стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання,
– зазначив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Більше Перший крок до широкого врегулювання, – Євросоюз привітав припинення вогню у Карабасі
Як в Україні відреагували на події щодо Нагірного Карабаху
В МЗС України підтримують територіальну цілісність Азербайджану у міжнародно визнаних кордонах. Таку заяву відомство оприлюднило 11 листопада. Наступним кроком, вважають у Києві, має стати відновлення життєдіяльності в регіоні.
Головне з угоди щодо Нагірного Карабаху
- Вірменія, Азербайджан та Росія 9 листопада підписали угоду, яка передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Вірменія має повернути Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони. За Єреваном – контроль над Лачинським коридором, який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме міста Шуші.
- У Карабасі протягом 5 років перебуватимуть російські миротворці.
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