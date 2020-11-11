Вірменія, Азербайджан і Росія підписали мирну угоду щодо Нагірного Карабаху 10 листопада. 24 канал зібрав головне про події після історичної домовленості. Про резонансні заяви Ільхама Алєіва та протести у Єревані 11 листопада читайте далі.

Алієв заявив про перемогу Азербайджану у війні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що війна у Нагірному Карабасі завершена. Перемогу у ній здобув Азербайджан, наголосив глава держави, повідомляє 24 канал.

Детально Азербайджан переміг у Карабаській війні, – Ільхам Алієв

Вітчизняна війна завершена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель

– зазначив Алієв.

Баку позиватиметься до Вірменії у міжнародних судах з вимогою заплатити компенсації. Оцінюватимуть завдані збитки міжнародні експерти.

Пашинян пояснив, чому підписав угоду

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, на якого після підписання угоди на батьківщині обрушилась різка критика, пояснив свій вчинок. За словами глави уряду, іншого виходу, окрім договору, не було. Адже, в іншому випадку, на Нагірний Карабах чекав би колапс.

Тисячі наших солдатів могли б опинитися в оточенні, тобто стався б колапс. Ми були змушені підписати цю угоду,

– наголосив Пашинян.

Протести у Єревані

Пояснення глави уряду не задовольнили протестувальників у Єревані. Люди продовжують виходити на вулиці з вимогою відставки прем'єра. Мітингувальники встановили для політика дедлайн – до кінця доби 11 листопада. Під час протестів вже затримали близько 130 людей.



Опозиція просить людей зберігати спокій і дати їм працювати. Проте протестувальники і далі збирались біля парламенту. Їм протистояли силовики.

Як діє вірменська опозиція

Тим часом, 17 опозиційних сил об'єднались у Комітет національного порятунку. Опозиціонери запланували скликати позачергове засідання парламенту, аби поставити питання про відставку глави уряду. Проте для цього їм не вистачило кворуму.

Роль Туреччини та Росії у мирі в Нагірному Карабасі

Хоча у регіоні перебуватимуть лише російські миротворці стежитиме за ситуацією і Туреччини. Для цього Анкара та Москва створять спеціальний моніторинговий центр. Про це повідомив президент Алієв, інформацію підтвердили і у Кремлі.

Цікаво! Збройні сили Росії за 10 листопада вже здійснили 27 польотів і перевезли 414 військових у Нагірний Карабах. Майже всі військовослужбовці раніше були на війні у Сирії.

Розміщення російських миротворців в Нагірному Карабаху / Зображення Міноборони Росії

Реакція Євросоюзу на підписання угоди

В Євросоюзі позитивно оцінили припинення збройного протистояння у Нагірному Карабасі. У Брюсселі пообіцяли підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля врегулювання напруження у регіоні.

Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за посередництвом Росії припинення вогню, яке було погоджене між Вірменією та Азербайджаном, стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання,

– зазначив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Більше Перший крок до широкого врегулювання, – Євросоюз привітав припинення вогню у Карабасі

Як в Україні відреагували на події щодо Нагірного Карабаху

В МЗС України підтримують територіальну цілісність Азербайджану у міжнародно визнаних кордонах. Таку заяву відомство оприлюднило 11 листопада. Наступним кроком, вважають у Києві, має стати відновлення життєдіяльності в регіоні.

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