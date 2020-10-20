Азербайджан 27 вересня пішов у наступ на Нагірний Карабах, що спричинило нове загострення конфлікту з Вірменією. Загалом протистояння між двома державами за спірну територію триває вже 32 роки. За понад 3 тижні загострення Азербайджан звільнив від окупації близько 80 населених пунктів.

Історія конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, його причини, а також карта конфлікту за Нагірний Карабах – у матеріалі 24 каналу.

Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: останні новини

Карта конфлікту

Нагірний Карабах – це територія в складі Азербайджану, яка нині перебуває під контролем Вірменії. Там існує невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка".

Загалом Вірменія контролює значно більшу частину території Азербайджану, що прилягає до її кордону. Частина цих територій значно більша, ніж територія колишньої Нагірно-Карабаської автономної області.



Карта Нагірного Карабаху / Фото Вікіпедії

Степанакерт – "столиця" невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки": карта

Які території території звільнив Азербайджан

З 27 вересня до 19 жовтня армія Азербайджану звільнила від окупації Вірменією 78 населених пунктів, повідомляє агентство Anadolu.

Найбільшим з них є місто Фізулі, в якому до окупації в 1991 році жили понад 17 тисяч людей. Нинішня кількість населення невідома.

Також великими звільненими містами є Гадрут і Джебраїл – близько 3,4 тисячі й 6,3 тисячі населення відповідно. Ці два міста разом з Фізулі розташовані на півдні Азербайджану.

З них усіх лише Гадрут розташований у межах Нагірно-Карабаської автономної області. Два інші – поза її межами, але все одно були окуповані Вірменією.



Звільнені території в Нагірному Карабаху станом на 19 жовтня / Інфографіка Anadolu

Історія і причини конфлікту

Хоча сама війна розпочалася в 1988 році, насправді вона має значно довше коріння. Все розпочалося ще у 20 роках 20 століття. Тоді перед створенням єдиної Закавказької РСР (нинішні Азербайджан, Вірменія і Грузія) у складі СРСР автономну область Нагірний Карабах передали до складу Азербайджанської РСР.

Згодом у 1936 році Закавказьку РСР знову розділили на Азербайджанську, Вірменську й Грузинську. Та Нагірний Карабах вирішили залишити в складі АРСР.

Це вилилося в кровопроливну війну через 60 років – у 1988-му. Тоді вона виникла на етнічному підґрунті. Серед населення Нагірного Карабаху 77% було вірменами, понад 21% азербайджанцями, а ще понад 1% – росіянами.

У 1987 році вірмени Нагірного Карабаху просили СРСР повернути цю територію до складу Вірменської РСР, та Москва цього так і не зробила. Тоді це переросло в конфлікт.

До слова Сотні вбитих військових: Вірменія та Азербайджан оприлюднили дані про втрати

Карабаська війна 1988 – 1994 років

Перше зіткнення відбулося 22 лютого 1988 року поблизу селища Аскеран. Він завершився перестрілкою між азербайджанцями, які їхали "наводити порядки", і місцевими вірменами.

Після масових сутичок на етнічному підґрунті етнічні азербайджанці починають покидати територію Вірменії і Нагірного Карабаху, а вірмени – регіони Азербайджану, де азербайджанці становлять більшість населення.

Тоді розпочинається війна, яка тривала до 1994 року. У ході бойових дій загинули щонайменше 30 тисяч людей. Більшість – з боку Азербайджану. Також близько 70 тисяч осіб отримали поранення.

Війна закінчилася тим, що Нагірний Карабах опинився фактично під повним контролем Вірменії, але юридично залишається частиною Азербайджану. Обидві держави почали вести перемовини щодо приналежності регіону.



Знищена військова техніка Азербайджану в Нагірному Карабасі / Фото з відкритих джерел

Конфлікти після 1994 року

Одним з найгарячіших таких була так звана "Чотириденна війна" 2016 року. Тоді сторони звинуватили одна одну в нападі й розпочали активні бойові дії.

У ході протистоянь залучали артилерію, танки й інше важке озброєння. За 4 дні загострення, за офіційними даними, загинули понад сотня військових. За неофіційними – понад 300.

Ще один конфлікт був зовсім нещодавно – у липні 2020 року. Тоді сторони зіштовхнулися на спільному кордоні далеко від спірної території. Тоді також обидві сторони зазнали втрат.



Території Азербайджану, Вірменії і "НКР" / Фото з відкритих джерел

Коротко про загострення у вересні 2020: