Після відносної стабілізації між Азербайджаном та Вірменією тисячі біженців повертаються у Нагірний Карабах. З 14 листопада додому приїхали понад 15 тисяч людей.

Лише за минулу добу до Нагірного Карабаху повернулися понад 2,3 тисячі біженців. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Раніше усі ці люди були змушені покинути свої домівки через бойові дії у регіоні. Однак зараз ситуація потроху стабілізується.

За добу в Нагірний Карабах з території Вірменії повернулися 2 334 біженці, які раніше покинули свої будинки в Нагірному Карабасі через бойові дії,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Росія, Азербайджан і Вірменія 10 листопада погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Бойові дії там почалися ще з кінця вересня.

в Нагірному Карабасі. Бойові дії там почалися ще з кінця вересня. Згідно з документом, низку регіонів передали Азербайджану , а в Карабах ввели російських миротворців.

, а в Карабах ввели російських миротворців. Армія Вірменії, як і було домовлено, до 25 листопада повністю покинула Кельбаджарський район Азербайджану. Це другий район після Агдамського, який покинули військові Вірменії.

Варто зазначити, що вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. В країні розпочались масові протести, люди захопили та потрощили будівлю уряду та парламенту.

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