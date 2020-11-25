У Нагірний Карабах масово повертаються біженці: понад 2,3 тисячі за добу
Після відносної стабілізації між Азербайджаном та Вірменією тисячі біженців повертаються у Нагірний Карабах. З 14 листопада додому приїхали понад 15 тисяч людей.
Лише за минулу добу до Нагірного Карабаху повернулися понад 2,3 тисячі біженців. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Раніше усі ці люди були змушені покинути свої домівки через бойові дії у регіоні. Однак зараз ситуація потроху стабілізується.
За добу в Нагірний Карабах з території Вірменії повернулися 2 334 біженці, які раніше покинули свої будинки в Нагірному Карабасі через бойові дії,
– мовиться у повідомленні.
Що цьому передувало
- Росія, Азербайджан і Вірменія 10 листопада погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Бойові дії там почалися ще з кінця вересня.
- Згідно з документом, низку регіонів передали Азербайджану, а в Карабах ввели російських миротворців.
- Армія Вірменії, як і було домовлено, до 25 листопада повністю покинула Кельбаджарський район Азербайджану. Це другий район після Агдамського, який покинули військові Вірменії.
- Варто зазначити, що вірмени сприйняли угоду як капітуляцію. В країні розпочались масові протести, люди захопили та потрощили будівлю уряду та парламенту.
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