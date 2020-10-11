Очільник невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араік Арутюнян заявив, що готовий оголосили війну Азербайджану. Водночас він підкреслив, що народ самопроголошеної республіки хоче миру.

Якщо Азербайджан не хоче миру з Нагірним Карабахом, то його до нього змусять. Про це 11 жовтня на пресконференції заявив Араік Арутюнян, повідомляє Аrmenpress.

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За словами Арутюняна, Нагірний Карабах більше за всіх у світі хоче миру. Однак він не може прийняти умову Азербайджану, мета якої, мовляв, знищити народ невизнаної республіки та всю культуру й історію регіону.

Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен прийняти не тільки матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна,

– заявив очільник Нагірного Карабаху.

Крім того, Арутюнян запевнив, що Азербайджан та Туреччина намагаються створити нову платформу для міжнародного тероризму. Проникнення тероризму в регіон відбувається відкрито, а в Нагірному Карабасі відбувається "найбільше посягання на людство".

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"Фактів дуже-дуже багато. Вони підтверджені і висвітлені різними країнами і структурами в різних форматах", – додав Арутюнян.

Зверніть увагу! 9 жовтня міністри оборони Азербайджану та Вірменії домовилися про перемир'я. Однак дотриматися його сторонам не вдалося. Припинення вогню тривало лише декілька годин. Згодом Вірменія звинуватила Азербайджан у поновленні бойових дій.