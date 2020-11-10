У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" не було сучасної зброї. Саме це нібито стало причиною припинення вогню. Винні у тому, що Нагірний Карабах не забезпечили достатньою кількістю зброєю, мають бути покарані.

Контроль над містом Шуша вірменська сторона втратила ще 7 листопада. Активні бої вже точилися поблизу столиці Нагірного Карабаху – міста Степанакерт. Про це у зверненні до народу повідомив президент невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" Араік Арутюнян.

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За словами Арутюняна, за 43 дні активних бойових дій Вірменія втратила контроль над Фізулінським, Джабраільским, Кубатлінским, Зангеланским районами, основною частиною Гадрутського району, частиною Мартунінського і Аскеранського районів, а також над містом Шуша.

Арутюнян наголосив: відповідальними за поразку є усі, хто не змогли забезпечити самопроголошену республіку достатньою кількістю зброї.

Я попереджав, що ми вас потребуємо, я говорив про це 29 жовтня біля храму Казанчецоц, говорив, що Шуша у небезпеці,

– заявив Арутюнян.

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