Не було сучасної зброї: у Нагірному Карабасі назвали причину капітуляції
У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" не було сучасної зброї. Саме це нібито стало причиною припинення вогню. Винні у тому, що Нагірний Карабах не забезпечили достатньою кількістю зброєю, мають бути покарані.
Контроль над містом Шуша вірменська сторона втратила ще 7 листопада. Активні бої вже точилися поблизу столиці Нагірного Карабаху – міста Степанакерт. Про це у зверненні до народу повідомив президент невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" Араік Арутюнян.
Читайте також Бойові дії в Нагірному Карабасі ще тривають, – Пашинян
За словами Арутюняна, за 43 дні активних бойових дій Вірменія втратила контроль над Фізулінським, Джабраільским, Кубатлінским, Зангеланским районами, основною частиною Гадрутського району, частиною Мартунінського і Аскеранського районів, а також над містом Шуша.
Арутюнян наголосив: відповідальними за поразку є усі, хто не змогли забезпечити самопроголошену республіку достатньою кількістю зброї.
Я попереджав, що ми вас потребуємо, я говорив про це 29 жовтня біля храму Казанчецоц, говорив, що Шуша у небезпеці,
– заявив Арутюнян.
Мир у Нагірному Карабасі: що відомо
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали мирну угоду. Відповідно до її умов, вірменська сторона повертає частину територій Азербайджану. Окрім того, у Нагірному Карабаху упродовж 5 років перебуватиме російська миротворча місія.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що станом на ранок 10 листопада бойові дії у Нагірному Карабаху ще тривають.
- 10 листопада 9 літаків з російськими миротворцями вирушили у Нагірний Карабах.
- У Єревані (столиця Вірменії) люди вийшли на масові протести. Мирну угоду вони назвали капітуляцією.
Поділитися новиною