У Нагірному Карабасі тривають запеклі бої: відео
Ситуація у Нагірному-Карабасі станом на 9 жовтня напружена. Тривають артилерійські і ракетні обстріли.
Вірменські військові заявили, що контролюють ситуацію на фронті. Про ситуацію в Нагірному Карабасі 9 жовтня повідомляє азербайджанське видання APA.
Читайте також Австрія пропонує майданчик для перемовин щодо Нагірного Карабаху
Що заявляє Азербайджан
- Азербайджанці заявили, що знищили 5-й гірськострілецький полк Вірменії та поранили начальника штабу 10-ї гірськострілецької дивізії.
- Також в Азербайджані кажуть, що змусили вірменських військових евакуюватися з Ханкенді (столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах).
Дивіться відео з безпілотника перестрілок у Нагірному Карабасі:
Останні події в Нагірному Карабаху
- 8 жовтня азербайджанські військові показали відео із захопленими вірменськими танками.
- Під час обстрілу міста Шуша снаряди влучили у вірменський храм. В обстрілі сторони звинувачують одна одну.
- 9 жовтня Азербайджан і Вірменія почнуть переговори у Москві.