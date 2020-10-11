За два тижні бойових дій в Нагірному Карабасі загинули 429 вірменських військовослужбовців. Водночас Азербайджан не публікує дані про свої військові втрати, бо стверджує, що ці відомості є таємними.

Влада Вірменії 11 жовтня опублікувала імена ще 25 своїх загиблих військових. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

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З урахуванням оприлюднених раніше даних за період від 27 вересня до 11 жовтня Вірменія повідомила про загибель 429 своїх військових.

Водночас незалежних підтверджень про кількість загиблих обох сторін у Нагірному Карабасі наразі немає.

Що було раніше

Додамо, що 10 жовтня Азербайджан повідомив, що під вогонь артилерії потрапило його місто Гянджа. Внаслідок вірменської атаки загинули 7 людей, ще 33 – постраждали. Серед них були й діти. Наразі з-під завалів рятують людей. Водночас керівництво Нагірного Карабаху заявило, що ця інформація неправдива.

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Крім того, очільник невизнаного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що готовий оголосити війну Азербайджану. За його словами, Азербайджан та його союзниця Туреччина хочуть створити платформу для міжнародного тероризму.

Зверніть увагу! З 12:00 10 жовтня між Азербайджаном та Вірменією мали припинитися бойові дії. Однак перемир'я між сторонами тривало лише декілька годин. Згодом Єреван повідомив, що Баку поновив обстріли.