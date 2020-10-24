З початку поновлення бойових дій у невизнаній республіці Нагірний Карабах, 27 вересня, там загинули 37 мирних жителів. Крім того, щонайменше 118 людей отримали поранення.

У Нагірному Карабасі припускають, що зниклі безвісти місцеві мешканці можуть бути вбитими. Про це 24 вересня заявив так званий омбудсмен невизнаної республіки Артак Бегларян, повідомляє Sputnik Armenian.

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З огляду на проникнення азербайджанської диверсійної групи в Гадрут і опубліковані відеоролики про вбивство цивільних осіб, а також з урахуванням повідомлень про безвісти зниклих, великий ризик того, що можуть бути й інші подібні випадки (вбивства мирних людей – 24 канал),

– наголосив Бегларян.

Втрати у Нагірному Карабасі

Внаслідок нічного ракетного обстрілу села Аветараноц азербайджанською армією поранений один мирний житель.

Пошкоджені 1,5 тисячі об'єктів інфраструктури, громадські та виробничі об'єкти.

Пошкоджені 1,5 тисячі автомобілів.

Зауважимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий припинити вогонь у Нагірному Карабасі за умови, якщо Вірменія також перестане стріляти. Водночас, якщо Єреван почне обстрілювати азербайджанські міста – Баку обіцяє жорстку відповідь на фронті.

Зверніть увагу! Сторони конфлікту вже двічі припиняли вогонь, однак порушували перемир'я одразу за кілька годин після його оголошення. Напередодні Азербайджан заявив, що звільнив від вірменської окупації ще 13 сіл у 4 районах Нагірного Карабаху. Детальніше про конфлікт Вірменії та Азербайджану – читайте тут.