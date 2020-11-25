Маємо перші наслідки вчорашніх зборів у Ратуші – Жовківське казначейство заблокувало всі платежі сільрад, які увійшли до Львівської ОТГ. Від учора воно уже не приймає платіжок.

Що це означає?

Такі села, як Малехів чи Зашків, не можуть заплатити за послуги. А це критично важливо, бо йдеться про питання опалення та світла в дитячих садках, амбулаторіях, питання зовнішнього освітлення на вулицях і вивезення сміття тощо. А ще – комунальні працівники сіл опинилися без нарахованої зарплати за листопад.

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Подякуємо за все це міській ТВК і новообраним депутатам, які повелися на вчорашній театр абсурду. Зрозуміло, що замовників учорашніх зборів цікавила лише тільки політична помста за програш Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ. Ніхто не думав про наслідки таких дій для людей і громад.

Очевидно, не було діла і до реорганізації у зв'язку зі створенням Львівської ОТГ, яку закон вимагає ухвалити на першому ж зібранні. Не думали про юридичні нюанси, цікавили лише якісь ефемерні посади в президії.

Тепер трохи юридичних тлумачень

Формування Львівської ОТГ відбувалось не на підставі Закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", а відповідно до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". А отже, саме законопроєкт № 3651-д, який ухвалили 17 листопада 2020 і який ще перебуває на підписі в президента, врегульовує всі нюанси реорганізації місцевих рад сіл і селищ, які приєднались для формування об'єднаних громад. Якийсь тиждень-два часу, поки президент підпише закон. Але депутатам не терпілося…

Що маємо на сьогодні?

Виконкоми приєднаних громад наче й працюють, але всі рішення підписували голови. А вони втратили свої повноваження. Водночас Львів теж не перебрав повноважень і не може, наприклад, оплачувати рахунки приєднаних громад. Тобто фактично діяльність у селах паралізована.

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Що робити?

Політичне замовлення й наказ від "дяді" виконано, а розгрібати все, грубо кажучи, мають виконавчі органи Львівської міськради. І як це зробити, наразі невідомо.

Джерело: Facebook