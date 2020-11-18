Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему. Вона стосуватиметься робітників, які працюють на шкідливих підприємствах.

НППС буде можлива для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Приблизний об'єм коштів для накопичувальної системи становитиме 2 – 3 мільярдів гривень на рік.

Джерело фінансування пенсій

Джерелом фінансування пенсій до повного переходу на виплати з накопичувальної системи будуть страхові внески. Роботодавці їх сплачуватимуть шляхом підвищення ставки єдиного соціального внеску замість механізму відшкодування.

Заборгованість роботодавців

Упродовж останніх 10 років заборгованість роботодавців перед Пенсійним фондом України з відшкодування пільгових пенсій зросла більше, ніж у 5 разів (від 2,6 мільярда гривень до 14 мільярдів гривень) і продовжує зростати більше, ніж на 1,5 мільярди гривень за рік. Щороку роботодавцями не відшкодовується близько 25% виплачених пільгових пенсій.

Зазначимо! Кабмін 11 листопада 2020 року запровадив політику "єдиного звернення" у питанні призначення пенсій. Це означає, що тепер для відкриття спеціального рахунку достатньо тільки написати додаткову заяву у Фонді.

Понад 8 тисяч з 10 тисяч підприємств, які повинні відшкодувати пільгові пенсії, мають заборгованість із відшкодування. З них понад 2 500 є економічно неактивними, тобто перебувають у стані банкрутства або не мають активів для погашення заборгованості.

Запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи дасть змогу формувати заощадження, якими особа зможе скористатися при виході на пенсію до досягнення загального пенсійного віку, за дотриманням умови щодо необхідної тривалості зайнятості на певних роботах і загального страхового стажу,

– мовиться в документі.

Раніше Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.

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