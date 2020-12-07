Належить олігарху родом з Маріуполя: в Ізраїлі виставили на продаж найдорожчий палац – фото
В Ізраїлі продають найдорожчий палац у країні. Розкішна будівля належить російському олігарху, який родом із Маріуполя.
Власником маєтку є олігарх та співвласник аеропорту "Домодєдово" Валерій Коган. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сайт продажу Sotheby's.
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Як виглядає будинок
- Маєток розташований на середземноморському узбережжі по сусідству з віллою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
- Будинок має площу в 1,1 гектара. За нього просять понад 250 мільйонів доларів, тож це найдорожчий палац в Ізраїлі. Стиль маєтку – циганське бароко у золотому кольорі.
- У будинку є 4 спальні, 5 ванних кімнат і ще 2 туалети. Також маєток оснащений кімнатою для вин, більярдним залом, домашнім кінотеатром, бібліотекою, ліфтом, гардеробними, джакузі та басейном.
- На території навколо будинку є сад з фонтанами та скульптурами, SPA-салон, тенісний корт, окремі будівлі для гостей і прислуги. Палац має навіть свою автономну електростанцію.
Найдорожчий будинок в Ізраїлі / Фото sothebysrealty
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Що відомо про Валерія Когана
- Коган народився в 1951 році у Маріуполі. Ще з 90-тих років почав займатись бізнесом.
- Наразі чоловік входить до списку 50 найбагатших людей Росії.
- Особняк в Ізраїлі будував з 2012 року. До слова, маєток – зовсім не єдина його нерухомість в цій країні.
Маєток Когана / Фото sothebysrealty
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