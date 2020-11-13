Суд задовольнив позов одіозного ексзамголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Також він зобов'язав журналістів, які розповіли про російське громадянство та численне майно родини, спростувати цю інформацію.

Редактор розслідування "Наші гроші" Денис Бігус розповів, що він дуже вражений рішенням суду. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Абсурдне рішення Голосіївського суду

За його словами, Голосіївський суд міста Києва не тільки не спростував позов Семочка, а навіть не роздивився фактаж матеріалу. Він ствердив, що історія з майном та паспортами – підтверджена реєстрами.

Нам навіть не дали часу підготувати апеляцію, що гарантовано законом,

– запевнив Бігус.

Він розповів, що суд першої інстанції перед тим, як ухвалити фінальне рішення, має дочекатись апеляційних строків. А рішення про спростування з'явилось ще до того, як авторка матеріалу побачила повний текст ухвали суду.

Хто такий Сергій Семочко? Сергій Семочко – це ексочільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки та ексочільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017 – 2018 роках. А з липня 2018 року обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Чому Семочко це зробив

На думку журналіста, Семочко "відмовився від своїх родичів" для заголовків у новинних стрічках, зокрема таких як "Суд визнав невинним...", "Суд вимагає спростувати...". За словами розслідувача, така практика – доволі розповсюджена.

Чи відправили апеляцію

Денис Бігус додав, що апеляція вже є. Її подали в апеляційний суд міста Києва.

Розслідування щодо Семочка: коротко