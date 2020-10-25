Сьогодні будь-хто, хто спробує вкрасти в українців свободу вибору – приречений на політичне вигнання.

Квантовий стрибок України: як змінились вибори в за 15 років?

Як прикольно, коли ти можеш спокійно проголосувати і мати впевненість, що усі голоси чесно порахують.

Читайте також Другому туру в Києві бути: результати екзитполів

Класно мати різних кандидатів і можливість серед них обрати того, хто поділяє твої цінності та бачення майбутнього.