Нам не треба фізично захищати свій вибір: як проходять місцеві вибори 2020
Сьогодні будь-хто, хто спробує вкрасти в українців свободу вибору – приречений на політичне вигнання.
Квантовий стрибок України: як змінились вибори в за 15 років?
Як прикольно, коли ти можеш спокійно проголосувати і мати впевненість, що усі голоси чесно порахують.
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Класно мати різних кандидатів і можливість серед них обрати того, хто поділяє твої цінності та бачення майбутнього.
Може не все ідеально у виборчій кампанії, але думаюча людина знайде необхідну інформацію для свого вибору.
Не так давно вибори це було про каруселі, підрахуй і масові вкиди бюлетенів. Ми фізично мали захищати свій вибір, як сьогодні це роблять білоруси.
Гірко, що наші громадяни в окупованому Криму та Донбасі позбавлені цієї можливості. Тим цінніше вона для нас.
Сьогодні будь-хто, хто спробує вкрасти в українців свободу вибору – приречений на політичне вигнання.
Країна за останні 15 років зробила квантовий стрибок у демократичному розвитку. Усе це відбувалося на наших очах і за нашої безпосередньої участі.
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У нас немає і не буде диктаторів. Ми самі вирішуємо, хто керує нашим містом та країною. Ми даємо їм владу допоки вони працюють в наших інтересах і забираємо її як тільки вони забувають про них.
Українці голосують, бо це має значення. І це чудово.
Автор: Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції