Намагалися допомогти: в Одесі побитий юнак напав на медиків – фото
В Одесі п'яний юнак накинувся на медиків, які хотіли йому допомогти. Наразі нападник перебуває в ізоляторі лікарні. Його подальшу долю лікарі вирішать спільно з правоохоронцями.
Інцидент стався у лікарні №11. Про це повідомляє ТСН.
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Деталі події
- У соціальній мережі опублікували пост, у якому мовилося, що побитий безпритульний хлопець замерзає на вулиці. Йому нібито відмовилися допомагати у місцевій лікарні.
- На обличчі юнака помітні сліди бійки.
- Однак згодом опубліковане спростували у лікарні. Прессекретарка департаменту охорони здоров'я Олени Вельможко заявила, що юнак декілька разів приходив до медзакладу і поводився неадекватно.
- Коли медики спробували допомогти постраждалому, він на них накинувся.
- Лікарі викликали поліцію, однак до її прибуття юнак втік.
- Згодом він повернувся і продовжив агресивну поведінку.
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