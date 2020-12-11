В Одесі п'яний юнак накинувся на медиків, які хотіли йому допомогти. Наразі нападник перебуває в ізоляторі лікарні. Його подальшу долю лікарі вирішать спільно з правоохоронцями.

Інцидент стався у лікарні №11. Про це повідомляє ТСН. Зауважте Щоб не йти на роботу: у Дніпрі чоловік підірвався на гранаті Деталі події У соціальній мережі опублікували пост, у якому мовилося, що побитий безпритульний хлопець замерзає на вулиці. Йому нібито відмовилися допомагати у місцевій лікарні.

На обличчі юнака помітні сліди бійки.

Однак згодом опубліковане спростували у лікарні. Прессекретарка департаменту охорони здоров'я Олени Вельможко заявила, що юнак декілька разів приходив до медзакладу і поводився неадекватно.

Коли медики спробували допомогти постраждалому, він на них накинувся.

Лікарі викликали поліцію, однак до її прибуття юнак втік.

Згодом він повернувся і продовжив агресивну поведінку.

Побитий юнак / фото "Моя Одеса"