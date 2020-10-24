У Намібії шоковані масовою загибеллю дітей морських котиків – пляжі вкриті тисячами тіл: фото
Природоохоронці в Намібії вражені й розгублені через масову загибель морських котиків (південноафриканських тюленів). На узбережжі Атлантичного океану виявили тисячі мертвих новонароджених телят. Причину з'ясувати досі не змогли.
Біда в тім, що вони народилися раніше, ніж мали б. Про це розповіли у виданні Africa Times. Зазвичай морські котики народжують дитинчат у середині листопада.
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До 1,5 мільйона морських котиків мешкають уздовж 1200 кілометрів намібійського узбережжя Африки. Тут же тюлені створюють "сезонні ясла", куди вагітні самиці доправляють дитинчат.
- Іноді трапляються передчасні пологи, але те, що сталося у 2020 році – це неочікувано й моторошно. Тисячі й тисячі маленьких тюленів померли, пляжі вкриті їхніми тілами та матерями, які оплакують втрату дитинчат.
Експерти не знають навіть, як коментувати ситуацію. Чи причина у бактеріальній або вірусній інфекції, чи у відсутності риби, яку споживають тюлені, чи у токсинах у воді – невідомо.
І грошей на досліди, щоб встановити причину – немає. Природоохоронці просять простих людей зібрати гроші бодай на тести на 30 померлих (детальніше – на сайті Ocean Conservation Namibia).
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