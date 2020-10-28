У Міністерстві охорони довкілля Єгипту повідомили про створення робочої групи, що займатиметься розслідуванням нападу акули на українських туристів. Вона має збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу.

Робоча групу через напад акули на українських туристів: що відомо

Групу експертів призначила сама міністерка охорони довкілля Єгипту Ясмін Фуад. Вона доручила фахівцям працювати відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул. Про це повідомила пресслужба єгипетського Міністерства охорони довкілля.

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Також відомство ухвалило рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Робоча група з розслідування інциденту все ще виконує свої робочі завдання, щоб точно визначити причини поведінки акули та обставини, які призвели до цього. Міністерство охорони довкілля висловлює жаль щодо травм, які отримали отримані поранені, та бажає їм швидкого одужання,

– зауважили у єгипетському міністерстві.

Що вже вдалося з'ясувати єгипетським фахівцям

Напала на людей океанічна акула з білим плавцем розміром у приблизно два метри.

У результаті постраждали туристи з України (мати і син), а також гід, що супроводжував туристичну групу у складі шести осіб.

Відео, зняте водолазом у районі інциденту, показало, що акула виявила ворожість до людей. А це є ненормальною поведінкою для тварини.

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