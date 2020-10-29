Чоловік з ножем порізав на смерть людей у церкві в Ніцці: перше фото терориста
У мережі опублікували перше фото чоловіка, яка влаштував смертельний теракт у французькій Ніцці 29 жовтня. Він із ножем напав на людей у приміщенні базиліки Нотр-Дам.
Перше фото терориста з Ніцци
Світлину опублікувала французька газета Le Monde. На кадрах видно пораненого нападника та його оглядають лікарі. Раніше ЗМІ писали, що зараз зловмисник перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців.
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Зауважимо, чоловік має схожий на смуглявий колір шкіри. Тому, цілком імовірно, що він може бути вихідцем із Близького Сходу або Північної Африки. Більше того, під час затримання нападник кричав "Аллах акбар".
Також у мережі з’явилося відео, як поранених забирають "швидкі".
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Докладніше про напад на людей у Ніцці
- Інцидент трапився приблизно о 9:00 за місцевих часом.
- Повідомляють про щонайменше трьох загиблих. Зокрема, жінці зловмисник перерізав горло, а чоловіка обезголовив.
- Також є багато поранених: їхню кількість не уточнюють.
- За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, подію можна розглядати як терористичний акт. Водночас він напад називає "ісламським фашизмом".
- На місці нападу поліція провидить операцію. Також у МВС Франції створили кризовий центр, куди прибули резидент країни Еммануель Макрон і прем'єр Жан Кастекс.
- За фактом інциденту антитерористична прокуратура розпочала розслідування. Мовиться про такі статті – терористична діяльність, спроба вбивства в зв'язку з терористичною організацією, злочинна організація терористів.