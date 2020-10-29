У мережі опублікували перше фото чоловіка, яка влаштував смертельний теракт у французькій Ніцці 29 жовтня. Він із ножем напав на людей у приміщенні базиліки Нотр-Дам.

Перше фото терориста з Ніцци

Світлину опублікувала французька газета Le Monde. На кадрах видно пораненого нападника та його оглядають лікарі. Раніше ЗМІ писали, що зараз зловмисник перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців.

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Зауважимо, чоловік має схожий на смуглявий колір шкіри. Тому, цілком імовірно, що він може бути вихідцем із Близького Сходу або Північної Африки. Більше того, під час затримання нападник кричав "Аллах акбар".

Також у мережі з’явилося відео, як поранених забирають "швидкі".

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