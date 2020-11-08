Прокуратура Кривого Рогу повідомила про підозру Тарасу Усенку, який 7 листопада вбив 2 людей і поранив ножем ще 8. Його підозрюють в умисному вбивстві, а також у замаху на умисне вбивство.

За такі злочини підозрюваному загрожує позбавлення волі на 10 – 15 років або довічне ув'язнення. Про повідомлення підозри нападнику розповів Офіс генерального прокурора України.

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Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– повідомили в прокуратурі.

Тим часом прокуратура Дніпропетровської області розповіла, що наразі нападника затримано. Досудове розслідування про напади на 10 людей 7 листопада триває.

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