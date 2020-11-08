Прокуратура повідомила про підозру криворізькому різнику: що загрожує чоловіку
Прокуратура Кривого Рогу повідомила про підозру Тарасу Усенку, який 7 листопада вбив 2 людей і поранив ножем ще 8. Його підозрюють в умисному вбивстві, а також у замаху на умисне вбивство.
За такі злочини підозрюваному загрожує позбавлення волі на 10 – 15 років або довічне ув'язнення. Про повідомлення підозри нападнику розповів Офіс генерального прокурора України.
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Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– повідомили в прокуратурі.
Тим часом прокуратура Дніпропетровської області розповіла, що наразі нападника затримано. Досудове розслідування про напади на 10 людей 7 листопада триває.
Детальніше про напад у Кривому Розі:
- 29-річний Тарас Усенко 7 листопада взяв ніж і почав нападати на людей на вулицях міста. Він убив двох перехожих, а ще 8 поранив.
- Коли нападника затримала поліція, той представився "Осірісом" і заявив, що хотів показати людям, що "всі вони живуть у пеклі".
- Загинули внаслідок нападу двоє чоловіків – 60-річний батько та його 30-річний син.
- Натомість серед постраждалих є одна літня жінка – 83-річна місцева жителька. Також серед постраждалих з різаною раною потрапив у лікарню 9-річний хлопчик.
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