Геращенко назвав імена підозрюваного у нападі в Кривому Розі та його жертв
Чоловіка, якого затримала поліція у Кривому Розі з закривавленим ножем і якого підозрюють у подвійному вбивстві, звуть Тарас Усенко. Він стверджує, що на злочин його штовхнули "голоси". Правоохоронці вивчатимуть, чи не були ці "голоси" насправді підбурюванням з боку інших людей.
"Щирі співчуття сім'ї Косицьких, яка сьогодні втратила двох своїх чоловіків – батька і сина", – написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Урядовець розкрив деякі деталі моторошного злочину, вчиненого у Кривому Розі 7 листопада.
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Нападника Геращенко назвав "швидше за все психічно ненормальною людиною". За словами заступника міністра:
- Поліцейські оперативно прибули за викликом, що надійшов на 102 про чоловіка, який з ножем напав на людей на вулиці у Кривому Розі.
- Нападника затримали "з закривавленим ножем у той момент, коли він намагався зарізати жінку з маленькою дитиною".
- Підозрюваний – 29 річний мешканець Кривого Рогу Тарас Усенко.
Геращенко повідомив про підозрюваного ще таке:
- Чоловік нещодавно їздив на заробітки в Чехію, а повернувся звідти, зі слів рідних, іншою людиною. Тоді й почав говорити про голоси й демонів, але при цьому не поводився агресивно.
- У помешканні затриманого "на стінах виявили дивні містичні символи й концентричні малюнки". Цим зображенням оцінку даватимуть експерти у психіатрії.
- Правоохоронці будуть серед іншого вивчати, чи часом "не була ця трагедія натхненна кимось іншим, чи не було тут факту навіювання, підбурювання".
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Коротко про трагедію у Кривому Розі
7 листопада чоловік вбив ножем 2 людей, ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Нападника затримали правоохоронці, кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство.
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