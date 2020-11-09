У Кривому Розі оголосили день жалоби через страшну різанину
У Кривому Розі 9 листопада оголосили день жалоби. Все через напад чоловіка з ножем, який вбив та поранив випадкових перехожих на вулиці.
Таке розпорядження виніс мер Кривого Рогу. Про це повідомила пресслужба виконавчого комітету міської ради.
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"Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різні. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо. Переконані, що злочинець отримає справедливе й найтяжче покарання", – йдеться у повідомлені.
Різанина у Кривому Розі: що відомо
- Трагедія сталась посеред білого дня 7 листопад у центральному районі міста. Чоловік з ножем почав кидатися на випадкових перехожих на вулицях Кривого Рогу.
- Через сильну втрату крові 2 людей загинули на місці – це 60-річний батько та 30-річний син. Крім того, поранення отримали ще 8 людей.
- Протягом пів години після скоєного криворізькі патрульні затримали підозрюваного. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Як він сам пояснив, йому "якісь голоси наказали вбити 15 людей". Крім того, чоловік заявив, що прийшов з пекла.
- Йому вже призначили психіатричну експертизу, а також повідомили про підозру в умисному вбивстві. Найімовірніше, вже 9 листопада суд обере йому запобіжний захід.
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