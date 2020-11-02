У Франції через брак доказів відпустили з-під варти чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на священника в Ліоні 31 жовтня. Наразі справжнього нападника продовжують шукати по всьому світу.

Чоловіка, якого затримали невдовзі після стрілянини, відпустили, оскільки не знайшли достатньо доказів його причетності. Про це пише Associated Press.

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Слідчі вважали, що взяли не того, а справжній нападник на священника продовжував залишатися на волі. Так само слідство досі нічого не знає і про мотиви нападу.

До слова, наразі у Франції не вважають, що цей напад якимось чином пов'язаний з тероризмом попри цілу серію атак, які відбулися в ті дні. Справою не займається відділ по боротьбі з тероризмом, а прокурор Ліона відкрив справу за статтею про замах на вбивство.

Коротко про напад у Ліоні:

Він трапився в суботу, 31 жовтня. Багато хто вважає, що цей напад, під час якого постраждав православний священник, був продовженням серії атак, що відбулися в попередні дні.

До слова, постраждалий священнослужитель – це Ніколас Какавелакіс, представник Грецької православної церкви. Він невдовзі мав повернутися в Грецію після роботи у Франції.

Наразі священник залишається в лікарні у важкому стані. Він був єдиним постраждалим у цій стрілянині. Натомість буцімто нападника, як вважала місцева поліція, затримали протягом кількох годин після нападу.