У Вірменії затримали кількох учасників жорстокого побиття спікера Арарата Мірзояна біля будівлі парламенту. Решту нападників досі шукають.

Деталі побиття Мірзояна оприлюднив у своєму відеозверненні глава уряду країни Нікол Пашинян. Про це інформує Sputnik.

Важливо Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху

Прем'єр уточнив, що поки до рук правоохоронців потрапили лише двоє осіб.

Але важливо підкреслити, що затримання уже почались,

– наголосив Пашинян.

Що відомо про побиття Мірзояна

Після новини про підписання угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі у Єревані люди увірвались до будівель уряду та парламенту.

Біля парламенту протестувальники зіткнулись з охороною спікера. Сам Арарат Мірзоян перебував у машині.

Політика витягнули та жорстоко побили.

Мірзояна доправили до лікарні у важкому стані. Його прооперували.

Цікаво! У ЗМІ з'явились фото та відео урядових будівель після того, як там побували протестувальники. Сам Пашинян стверджує, що з його кабінету викрали комп'ютер, годинник та інші особисті речі.

Протестувальники покинули парламент

Зазначимо, що наразі люди покинули урядові будівлі. Опозиційні сили Вірменії планують скликати позачергове засідання парламенту, аби обговорити підписану Пашиняном, Алієвим та Путіним угоду.

З текстом історичного договору можна ознайомитись тут.