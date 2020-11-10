У Вірменії затримали кілька учасників нападу на спікера: відео побиття 18+
У Вірменії затримали кількох учасників жорстокого побиття спікера Арарата Мірзояна біля будівлі парламенту. Решту нападників досі шукають.
Деталі побиття Мірзояна оприлюднив у своєму відеозверненні глава уряду країни Нікол Пашинян. Про це інформує Sputnik.
Важливо Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху
Прем'єр уточнив, що поки до рук правоохоронців потрапили лише двоє осіб.
Але важливо підкреслити, що затримання уже почались,
– наголосив Пашинян.
Що відомо про побиття Мірзояна
- Після новини про підписання угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі у Єревані люди увірвались до будівель уряду та парламенту.
- Біля парламенту протестувальники зіткнулись з охороною спікера. Сам Арарат Мірзоян перебував у машині.
- Політика витягнули та жорстоко побили.
- Мірзояна доправили до лікарні у важкому стані. Його прооперували.
Протестувальники покинули парламент
Зазначимо, що наразі люди покинули урядові будівлі. Опозиційні сили Вірменії планують скликати позачергове засідання парламенту, аби обговорити підписану Пашиняном, Алієвим та Путіним угоду.
З текстом історичного договору можна ознайомитись тут.
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