У Рівному пізно ввечері 6 жовтня напали на суддю міського суду. Зловмисники чекали на служителя Феміди біля його власного будинку. Потерпілий отримав численні забої та садна. У прокуратурі кажуть, ймовірно, що напад пов'язаний з професійною діяльністю постраждалого.

Біля будинку на суддю напали невідомі в балаклавах Суддю підстерегли двоє чоловіків у балаклавах. Вони використали проти потерпілого газовий балончик. Про це інформує пресслужба Рівненської обласної прокуратури. Читайте також У Києві побили священника: нападнику повідомили про підозру Невідомі побили суддю Медики діагностували у нього множинні забої та садна. Лікарі надали потерпілому допомогу і відпустили додому. Яке покарання загрожує нападникам На місці інциденту правоохоронці знайшли аерозольний балон. Наразі слідчі перевіряють дві версії: професійний конфлікт та напад на побутовому ґрунті. Розслідування під особистий контроль взяло керівництво обласної прокуратури. Зверніть увагу! Розпочали кримінальне провадження за нанесення судді легких або середньої важкості тілесних ушкоджень, пов'язане з його професійною діяльністю. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років.