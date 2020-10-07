З газовим балончиком та стусанами: у Рівному напали на суддю
У Рівному пізно ввечері 6 жовтня напали на суддю міського суду. Зловмисники чекали на служителя Феміди біля його власного будинку. Потерпілий отримав численні забої та садна. У прокуратурі кажуть, ймовірно, що напад пов'язаний з професійною діяльністю постраждалого.
Біля будинку на суддю напали невідомі в балаклавах
Суддю підстерегли двоє чоловіків у балаклавах. Вони використали проти потерпілого газовий балончик. Про це інформує пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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Невідомі побили суддю Медики діагностували у нього множинні забої та садна. Лікарі надали потерпілому допомогу і відпустили додому.
Яке покарання загрожує нападникам
На місці інциденту правоохоронці знайшли аерозольний балон. Наразі слідчі перевіряють дві версії: професійний конфлікт та напад на побутовому ґрунті. Розслідування під особистий контроль взяло керівництво обласної прокуратури.