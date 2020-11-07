У Франції затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на священника у Ліоні 31 жовтня. Окрім цього, заарештували і його дружину.

Підозрюваним виявився громадянин Грузії Георгій П., а його 35-річна дружина – родом з Росії. Про це пише Le Parisien, посилаючись на власні джерела.

Зверніть увагу Теракт у Ніцці: біля Парижа затримали вже п’ятого підозрюваного – 17-річного юнака

За інформацією ЗМІ, затриманий визнав свою провину. Він пояснив, що начебто хотів помститися священнику за любовний зв'язок з його дружиною. Та додав, що не мав наміру вбивати.

Зброю чоловік викинув у річку, але цю інформацію наразі перевіряє поліція. Окрім цього, в його будинку знайшли й іншу зброю. Затриманого вже притягнули до відповідальності за керування автівкою без водійського посвідчення та незаконне володіння зброєю.

Версія священника

Поранений священник також оцінив напад як помсту. А дружина підозрюваного зізналась у романтичних стосунках зі священносложителем. Тепер, за словами журналістів, постраждалий має покинути свій пост у храмі.

Зверніть увагу! У жовтні у Франції відбулися щонайменше 3 акти ісламського тероризму, а саме в Ніцці, Парижі та Авіньйоні. Ще один напад трапився у Ліоні, однак, його не розслідують як теракт. Влада оголосила у країні максимальний рівень терористичної загрози.