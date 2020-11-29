У Польщі поліції здався українець, який міг порізати двох студентів
У польському Решуві в ніч проти 27 листопада ножем поранили двох українських студенів. Тоді в розшук оголосили 19-річного українця Олександра Ситника, а через день, у суботу, 28 листопада, він сам звернувся до поліції.
Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, повідомляє поліція Підкарпатського воєводстсва Польщі.
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Правоохоронці розшукували через цей напад 19-річного Олександра Ситника. Та наступного дня після нападу він сам прийшов до поліції. Наразі молодого українця арештували.
Зараз поліцейські під наглядом окружної прокуратури у Решуві працюють над збором інформації, яка дозволить детально встановити хід подій,
– повідомили в поліції.
Детальніше про напад у Польщі:
- Він трапився в ніч проти 27 листопада. Внаслідок нападу постраждали двоє студентів з України – 19-річний і 21-річний.
- Обоє хлопців отримали ножові поранення. У лікарню їх доставили у важкому стані.
- Як повідомляли польські ЗМІ, інцидент трапився на орендованій квартирі, де жили троє українців.
- Олександр Ситник був третім жителем цієї квартири. Тож з метою встановити його імовірну причетність до нападу поліція оголосила його в розшук.
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