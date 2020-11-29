У польському Решуві в ніч проти 27 листопада ножем поранили двох українських студенів. Тоді в розшук оголосили 19-річного українця Олександра Ситника, а через день, у суботу, 28 листопада, він сам звернувся до поліції.

Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, повідомляє поліція Підкарпатського воєводстсва Польщі.

До слова У Польщі жорстоко поранили 2 українських студентів: в якому стані хлопці

Правоохоронці розшукували через цей напад 19-річного Олександра Ситника. Та наступного дня після нападу він сам прийшов до поліції. Наразі молодого українця арештували.

Зараз поліцейські під наглядом окружної прокуратури у Решуві працюють над збором інформації, яка дозволить детально встановити хід подій,

– повідомили в поліції.

Детальніше про напад у Польщі: