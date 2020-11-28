Невідомий напав на журналістку каналу NewsOne Віолету Товкес. Сталося це 28 листопада, коли вона була в прямому ефірі та у цей час розповідала про акції пам'яті жертв Голодоморів у Києві. Зауважимо, що NewsOne належить куму Путіна та нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Деталі нападу на журналістку NewsOne у День пам'яті жертв Голодоморів

Відповідне відео NewsOne опублікував на своєму ютьюб-каналі. На кадрах можна побачити, як невідомий підходить до журналістки та вибиває із її рук мікрофон. Також вона у цей момент тримала в руках лампадку. Опісля зловминики ще її штовхнув.

До речі Нацкорпус пікетував телеканали Медведчука: фото й відео

Крім того, він щось емоційно викрикнув, але його слова не розібрати, та пішов гетью. Сам зловмисник був у масці та накинув на себе капюшон, тому неможливо побачити його обличчя.

Після інциденту Товкес показала на камеру розбитий мікрофон і пообіцяла звернутися до правоохоронців. Також журналістка уточнила, що в момент нападу перебувала на території Меморіалу жертвам Голодомору поряд із прем'єром Денисом Шмигалем, п'ятим президентом Петром Порошенком, нардепами та поліцією.

Дивіться відео нападу на журналістку NewsOne Товкес у прямому ефірі: інцидент трапився в День пам'яті жертв Голодоморів

Зауважимо, що це вже не перші напади на журналістів і сам телеканал NewsOne. А все через те, що в його ефірі часто можна почути антиукраїнські та прокремлівські судження. Крім того, свого часу тут показали карту України без Криму. Після того, як мовник перейшов до рук Медведчука, обурення деяких українців ще більше зросло.

Зверніть увагу Транслювали зустріч Медведчука з Путіним: Нацрада перевірить три телеканали

28 листопада акції до Дня пам'яті жертв Голодоморів пройшли не лише в Києві, а і у багатьох містах України.

Що слід знати про Голодомори в Україні: дивіться відео 24 каналу