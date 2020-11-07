У Кривому Розі чоловік 7 листопада почав кидатися з ножем на випадкових перехожих. Він убив двох людей. Коли його затримали правоохоронці, той назвався "Осірісом" і заявив, що народився в пеклі.

Затриманим є 37-річний місцевий житель, який заявив, що голоси наказали йому вбити 15 людей. Про це повідомляє "ТСН".

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Наразі з ним працюють місцеві слідчі. Також чоловік буде змушений пройти психіатричну експертизу з огляду на його дії. Нападнику загрожує довічне ув'язнення.

Новинний портал "Київ оперативний" також опублікував відео з моментом затримання чоловіка. Поліції він представився Осірісом – це давньогрецький бог відродження й цар потойбічного світу.

Також він назвав і своє справжнє ім'я. Прізвища на відео розчути неможливо – це щось схоже на Дорошенко. Звуть його Тарасом Сергійовичем. Далі в чоловіка запитали, де він народився.

У пеклі. У пеклі. Знаєте, преісподня. Там дев'ять кіл. На дев'ятому колі,

– заявив чоловік. Та прописка в нього криворізька.

Він запевнив, що живе в пеклі сам, бо "хто там ще може жити". На питання, чому він напав на людей, той заявив, що хотів усім показати, що вони теж живуть у пеклі.

"Я вбив на камеру людей, а всі знімають. Зніміть усі, потім покажете, як ви ще раз допустили, щоб вбивали людей", – почав кричати чоловік.

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