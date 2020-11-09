У поліції розповіли нові деталі про чоловіка, який з ножем напав на випадкових перехожих у Кривому Розі 7 листопада. Як повідомили правоохоронці, чоловік після перших нападів зайшов у приміщення школи й сам розповів, що вбив людей.

У суботу, 7 листопада, о 15:30 надійшло повідомлення про те, що невідомий ножем убив двох перехожих чоловіків. Про це повідомила старша інспекторка пресслужби патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець, передає новинний сайт міста.

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Вже через 10 хвилин надійшло ще одне повідомлення. Заявники розповіли поліції, що чоловік з закривавленим ножем зайшов у приміщення школи й заявив, що вбив трьох людей, бо "так наказав бог".

Тоді для пошуків зловмисника задіяли всі вільні екіпажі патрульної поліції, працівників групи ТОР і працівників райвідділку поліції. Під час пошуків нападника правоохоронці на різних вулицях виявляли потерпілих і надавали їм допомогу.

Схожого за орієнтуванням чоловіка, який згодом і виявився нападником, затримали о 16:15 – через 45 хвилин після першого повідомлення про напади.

Він стверджував, що мав на меті вбити 15 людей, бо "так йому сказав бог". Ситуація в місті була дуже напружена, люди були наляканими. Під час затримання чоловік був у неадекватному стані,

– розповіла Аліна Кравець.

Також про візит нападника до місцевої школи повідомив й інспектор патрульної поліції Віталій Савченко. За його словами, чоловік сам наказав заявниці викликати поліцію, бо він вбиває людей.

"Під час затримання чоловік поводився неадекватно – він чинив спротив працівникам поліції. Тож патрульним довелося застосувати фізичну силу й одягнути на нього кайдани", – повідомив Віталій Савченко.