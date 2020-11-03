Підозрюваний у теракті у Відні Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його заарештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.

Зловмисника у кінці квітня 2019 року засудили до 22 місяців ув'язнення. Чоловік хотів виїхати у Сирію та долучитися до терористичної групи ІДІЛ. Про це повідомляє Kronen Zeitung.

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Що відомо про Куйтіма Фейзулая

Фейзулая достроково випустили з в'язниці на початку грудня 2019 року. Все тому, що він підпадав під привілеї австрійського закону про суд у справах неповнолітніх.

Перед початком теракту 2 листопада зловмисник присягнув на вірність новому керівнику терористичної міліції ІС Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Курайші.

Терорист виклав у мережу фотографію себе з мачете, пістолетом та автоматом Калашникова. ЗМІ припускають, що саме цю гвинтівку він використовував під час атаки у Відні.

Крім того, Фейзулай у тексті під фотографією висловив співчуття терористичній міліції. Інстаграм вже заблокував його сторінку.

Під час спецоперації правоохоронці застрелили терориста.



Підозрюваний у терористичному нападі в центрі Відня / Фото Kronen Zeitung

Зверніть увагу! Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у віденському теракті у місті Лінц на півночі Австрії. Поліцейські застали зловмисника зненацька, опору він не чинив. Наразі його особу встановлюють.

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