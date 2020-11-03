Віденський нападник достроково вийшов на волю у справі про тероризм, – ЗМІ
Підозрюваний у теракті у Відні Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його заарештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.
Зловмисника у кінці квітня 2019 року засудили до 22 місяців ув'язнення. Чоловік хотів виїхати у Сирію та долучитися до терористичної групи ІДІЛ. Про це повідомляє Kronen Zeitung.
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Що відомо про Куйтіма Фейзулая
Фейзулая достроково випустили з в'язниці на початку грудня 2019 року. Все тому, що він підпадав під привілеї австрійського закону про суд у справах неповнолітніх.
Перед початком теракту 2 листопада зловмисник присягнув на вірність новому керівнику терористичної міліції ІС Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Курайші.
Терорист виклав у мережу фотографію себе з мачете, пістолетом та автоматом Калашникова. ЗМІ припускають, що саме цю гвинтівку він використовував під час атаки у Відні.
Крім того, Фейзулай у тексті під фотографією висловив співчуття терористичній міліції. Інстаграм вже заблокував його сторінку.
Під час спецоперації правоохоронці застрелили терориста.
Підозрюваний у терористичному нападі в центрі Відня / Фото Kronen Zeitung
Що трапилося у Відні 2 листопада
- Близько 20:00 за місцевим часом озброєнні злочинці відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у ресторанах в центрі Відня. Крім того, стріляли у перехожих.
- Внаслідок терористичної атаки загинули 4 людей, ще 18 зараз перебувають у лікарні.
- За словами поліцейських, терористи стріляли з 6 різних місць.
- Через напад на вулиці столиці вийшли військові.
- Джихадисти заявили, що причетні до терористичної атаки.
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