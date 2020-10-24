Слідчі поліції Києва повідомили про підозру одному з нападників на ветерана АТО та ексбранця бойовиків Івана Дєєва. Напередодні чоловіка та його дружину побили.

Правоохоронці знайшли двох нападників, одному з них вже оголосили підозру. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. До теми Нападниками на ветерана АТО Деєва виявилися представники донецького криміналітету Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі, досудове розслідування триває. Що відомо про побиття Дєєва На ветерана АТО напали 16 жовтня. Чоловік їхав зі своєю дружиною в авто. Згодом між ними та водієм і пасажиром іншого авто виник конфлікт.

У результаті Дєєва та його дружину побили. Ветеран внаслідок нападу отримав перелом гайморової пазухи, а жінка – перелом фаланги пальця.

Очевидці викликали поліцію, проте коли правоохоронці прибули на виклик, нападники втекли.

До слова, ймовірно, нападниками є представники донецького криміналітету. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, один з них – це "тіньовий мільйонер" із Донецька Юрій Свиридов; інший – раніше засуджений через дрібні кримінальні справи Павло Степанченко, який родом з Чернігівської області.