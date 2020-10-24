Нападнику на ветерана АТО Дєєва повідомили про підозру
Слідчі поліції Києва повідомили про підозру одному з нападників на ветерана АТО та ексбранця бойовиків Івана Дєєва. Напередодні чоловіка та його дружину побили.
Правоохоронці знайшли двох нападників, одному з них вже оголосили підозру. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
До теми Нападниками на ветерана АТО Деєва виявилися представники донецького криміналітету
Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі, досудове розслідування триває.
Що відомо про побиття Дєєва
- На ветерана АТО напали 16 жовтня. Чоловік їхав зі своєю дружиною в авто. Згодом між ними та водієм і пасажиром іншого авто виник конфлікт.
- У результаті Дєєва та його дружину побили. Ветеран внаслідок нападу отримав перелом гайморової пазухи, а жінка – перелом фаланги пальця.
- Очевидці викликали поліцію, проте коли правоохоронці прибули на виклик, нападники втекли.
- До слова, ймовірно, нападниками є представники донецького криміналітету. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, один з них – це "тіньовий мільйонер" із Донецька Юрій Свиридов; інший – раніше засуджений через дрібні кримінальні справи Павло Степанченко, який родом з Чернігівської області.