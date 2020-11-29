Міністерство закордонних справ Сербії висунуло вимогу до посла Чорногорії Тарзана Мілошевича покинути країну. Цей крок – дзеркальна відповідь Белграда на таке ж рішення Чорногорії щодо сербського посла.

Між Сербією та Чорногорією розгорівся дипломатичний скандал

МЗС Чорногорії 28 листопада оголосило сербського посла Володимира Божовича персоною нон грата і попросило його поїхати з Чорногорії. Про це розповіли у DW.

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Причина такого кроку: сербський дипломат, мовляв, тривалий час і неодноразово втручався у внутрішні справи Чорногорії, ігноруючи прохання та попередження.



Подгоріца вислала посла Сербії / Скриншот із твіттера МЗС Чорногорії

Буквально через кілька годин Белград оголосив про дзеркальну відповідь: сербське МЗС назвало персоною нон грата посла Чорногорії Тарзана Мілошевіча і дало йому 72 години, аби той виїхав за межі Сербії.



Белград вислав посла Чорногорії / Скриншот зі сайту МЗС Сербії

Нагадаємо, до проголошення незалежності у 2006 році Чорногорія була у складі конфедеративної держави Сербія і Чорногорія (ще раніше – у складі соціалістичної Югославії). І Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Причина конфлікту Белграда та Подгоріци

Велика народна скупщина Чорногорії у листопаді 1918 року прийняла рішення про позбавлення влади короля Николи, і про об'єднання з Сербією в єдину державу. Так виникло Королівство сербів, хорватів і словенців (пізніше – Югославія).

Так от, сербський посол Володимир Божович назвав рішення 1918 року "вільним виявом волі народу до об'єднання з братньою Сербією" (Сербія дуже прихильна до Росії, тож така риторика для неї звична).

Чорногорців ці слова надзвичайно сильно обурили. Уряд у Подгоріці нагадав сербам, що у 2018 році парламент Чорногорії скасував рішення скупщини, ухвалене 100 років тому. А Божович просто принизив чорногорців.

Тут варто зауважити, що у Чорногорії у серпні на парламентських виборах виграла просербська коаліція (з невеликою перевагою), яка за тиждень формуватиме новий уряд. Тож найімовірніше, що конфлікт між країнами не мати розвитку.

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