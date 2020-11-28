У Верховній Раді 28 листопада відбулася нарада лідерів фракцій з прем'єр-міністром та головою Офісу Президента. На ній політики обговорили низку законопроєктів пов'язаних із КСУ, а також Держбюджет-2021 та карантин в Україні.

Про що говорили на нараді

Чиновники погодили законопроєкт щодо призначення голови Національного антикорупційного бюро України. Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "РБК-Україна".

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Законопроєкти щодо КСУ

Щодо врегулювання конституційної кризи в Україні наразі тривають консультації.

До понеділка визначимося з е-декларуванням. А по самому КСУ зараз виглядає найбільш компромісним законопроєкт про те, що рішення КСУ мають прийматися двома третинами складу,

– сказав Арахамія.

Водночас дату голосування нардепів за відновлення електронного декларування чиновників визначать після того, як законопроєкт погодить комітет.

Арахамія підтвердив плани Верховної Ради ухвалити Держбюджет-2021 наприкінці наступного тижня – 4 грудня або після 7 грудня. За його словами, для цього народні обранці можуть зібратися на позачергове засідання.

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Підтримка бізнесу під час карантину

Арахамія запевнив, що законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу повинен вступити у дію до 9 грудня. Згідно з ним, ФОПи, які втратили дохід через карантин зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу – 8 тисяч гривень.

Обговорення локдауну

Лідер "Слуги народу" заявив, що під час наради питання локдауну не обговорювали зовсім. Водночас нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на нараді навіть показували тематичні графіки щодо необхідності введення локдауну.

За словами Железняка, політики домовилися, що запровадження жорсткого локдауну залежатиме від кількості хворих.

Натомість Арахамія сказав, що Рада може скорегувати обмеження карантину вихідного дня.