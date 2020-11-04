Нардепа Беленюка зловили за переглядом фільму на засіданні Верховної Ради: відео
Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради 4 листопада дивився фільм. Чиновник постійно міняв пози та прикривав рукою екран мобільного телефону, аби журналісти не застукали його за цікавим заняттям.
Беленюк навіть надів навушники, щоб колеги-депутати, які обговорювали законопроєкти, не заважали йому слухати сцени з фільму чи серіалу. Відповідне відео опублікували "Букви".
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Хоч народний обранець і міняв пози та постійно вовтузився, приховати свою діяльність від журналістів йому таки не вдалося.
Нардеп Беленюк дивиться фільм під час засідання Ради: відео
Зауважимо, це не вперше Беленюк займається у Раді не тим чим треба. У вересні 2019 року його сфотографували сплячим під час засідання парламенту. Однак нардеп все одно брав участь у голосуванні – він підіймав голову зі столу, голосував і далі лягав.
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- У вересні нардепка Ірина Констанкевич на засіданні парламенту вела інтимне листування з незнайомкою. Екран її телефону сфотографували журналісти.
- Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива у липні листувався у Раді з жінкою, яка була підписана у його телефоні "Яна Блядина". Кива обговорював зі співрозмовницею у скільки йому обходиться її "утримання".
- У жовтні 2019 року нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка зловили на листуванні з повіями. Народний обранець узгоджував нову дату для зустрічі з дівчиною.
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