Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради 4 листопада дивився фільм. Чиновник постійно міняв пози та прикривав рукою екран мобільного телефону, аби журналісти не застукали його за цікавим заняттям.

Беленюк навіть надів навушники, щоб колеги-депутати, які обговорювали законопроєкти, не заважали йому слухати сцени з фільму чи серіалу. Відповідне відео опублікували "Букви".

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Хоч народний обранець і міняв пози та постійно вовтузився, приховати свою діяльність від журналістів йому таки не вдалося.

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Зауважимо, це не вперше Беленюк займається у Раді не тим чим треба. У вересні 2019 року його сфотографували сплячим під час засідання парламенту. Однак нардеп все одно брав участь у голосуванні – він підіймав голову зі столу, голосував і далі лягав.

Зверніть увагу! Жан Беленюк – український боєць греко-римського стилю та багаторазовий чемпіон світу. У 2019 році його обрали народним депутатом до Верховної Ради від партії "Слуга народу". За його словами, він пішов до парламенту для розвитку спорту у нашій державі.

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