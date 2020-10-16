У березні 2016 року народний депутат з Хмельниччини Сергій Лабазюк на спільній пресконференції з фігуранткою справи про державну зраду Ганною Яровою (Волобуєвою), переконував присутніх у необхідності проведення виборів губернаторів. Також вказав, що було підготовлено відповідний законопроєкт і він його підтримує.

Про це пише "Ділова столиця".

У лютому 2017 року на спільний пресконференції тодішніх генпрокурора і голови СБУ Юрія Луценка та Василя Грицака було заявлено, що правоохоронці викрили групу осіб, які працювали на Росію. Ними виявилися помічники нардепів, які при цьому намагалися використати у злочинній підривній діяльності самих парламентаріїв, нагадують журналісти видання.

Голова секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства" Ганна Ярова (Волобуєва) в матеріалах СБУ фігурує як організатор цієї злочинної групи помічників нардепів, що вели підривну антиукраїнську діяльність. А на відомому сайті "Миротворець" – як особа, що підозрюється СБУ у державній зраді та роботі на Кремль, наголошує видання.

Сергій Лабазюк, який завжди позиціював себе як патріота України і активно популяризував свої поїздки до зони АТО, на спільній з Яровою (Волобуєвою) пресконференції тоді заявляв: "Наша позиція – має бути прозорість місцевої влади, і керівники адміністрацій мали б не призначатися, а обиратися місцевими громадами".

Водночас журналісти цитують тодішнього голову СБУ Василя Грицака: громадяни України на російські гроші організовують звернення від обласних рад, заяви народних обранців, в яких ідеться про вільні економічні зони, виборність губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв’язків з Росією, надання російській мові особливого статусу.

Матеріали прослуховування СБУ засвідчили: за заяви подібного сепаратистського змісту окрім усього іншого передбачалися гроші, які помічникам передавали з Москви. Отже, питання, чи Лабазюка використали "втемну", чи він виступав з особистих проросійських переконань, залишилося відкритим, зазначається у розслідуванні.

Але журналісти, спираючись на факти, схиляються до другої версії. По-перше, Сергій Лабазюк голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, що відкрили для проросійського режиму Януковича можливості застосувати репресії проти Євромайдану і майданівців. Й навіть відкликавши свій голос, згодом публічно заявляв, що переконаний в правильності більшості законопроєктів з диктаторського пакета.

По-друге, співпраця з проросійськи орієнтованими особами, такими як Ярова (Волобуєва), у Лабазюка спостерігається вже не вперше. У 2015 році на виборах до Хмельницької міськради політтехнологом штабу його місцевого осередку партії "Поруч" працювала політтехнолог Анна Матюхіна. Вона також є фігуранткою сайту "Миротворець" за "замах на суверенітет та територіальну цілісність України", учасницею виборчих кампаній Путіна та "Єдиної Росії" в РФ і співавторкою книжки, де обстоюється ідея відродження монархії в Росії.

Насамкінець журналісти "Ділової столиці" резюмують, що СБУ має дати відповідь на питання, чим закінчилася ця справа і чи будуть покарані усі винні у протиправній діяльності проти безпеки України. Окрім цього, вважають за необхідне отримати коментарі правоохоронців щодо інформації про причетність нардепа Сергія Лабазюка до так званої "справи помічників".